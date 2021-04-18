「很有女朋友Fu」盜東南亞小模照誘性交易　警斥應召業詐騙

▲桃園警方在市區商業大樓內破獲應召集團機房。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以林姓男子為首應召集團藏匿於桃園市區商大樓內，並在各大網路論壇刊登色情訊息，並以「熱情主動、絕對讓您滿意而歸」、「很有女朋友Fu」等挑逗性文字及強調廣告女子均為本人，以誘使男客上門，實則圖庫正妹多為東南亞國家之「網紅」、「小模」，以避免嫖客識破，讓佈線月餘破獲該集團的警方直呼是另類「詐騙集團」。

▲▼應召集團圖庫正妹多為東南亞國家之「網紅」、「小模」誘騙嫖客上門。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局近期接獲檢舉，轄內有應召集團藏匿於市區，經組成專案小組歷時月餘調查蒐證後，17日警方持臺灣桃園地方法院核發之搜索票執行搜索，當場查獲林男等4名嫌犯、旗下2名應召女子及男客1名。

該應召集團利用商業大樓出入複雜、易於藏匿之特性，承租套房作為機房之用，並大量運用人頭帳號於各大網路論壇刊登色情訊息，並以「熱情主動」、「很有女朋友Fu」等挑逗性文字及強調廣告女子均為本人，以誘使男客上門，但經警方調查發現大量正妹圖檔，經嫌疑人私下透露其實均是網路圖庫下載非旗下應召女子，且為避免嫖客識破，圖庫正妹多為東南亞國家之「網紅」、「小模」，讓偵辦員警直呼是另類「詐騙集團」。

▲▼查獲林姓男子為首應召站起出相關不法所得、電腦主機、帳冊等犯罪證據。（圖／桃園警分局提供）

警方現場查扣應召站相關不法所得、電腦主機、帳冊等犯罪證據，並將林姓男子涉案人等依妨害風化罪嫌移送法辦，另將分析查扣之證物持續追查該應召站上、下游之共犯，以澈底掃除轄內色情業者。

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