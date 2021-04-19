短褲男捷運「1人占3位」被唸！　暴怒拉扯飆國罵六字經：廢物老人

▲短褲男失控在車廂內和其他乘客對嗆，還發生肢體衝突。（圖／翻攝自「爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

台北捷運版板南線周日（18日）發生乘客間的肢體糾紛事件，一名穿著短褲的男子在龍山寺站到江子翠站期間，疑似用物品占用3個座位，引起長者不滿發聲，結果短褲男暴怒與長者發生拉扯衝突，期間不斷隔著保全與其他乘客叫囂，還怒吼「一群垃圾」、「廢物老人」，接著就是熟練操著三字經、六字經，並不斷嗆「來打啊」等。

網友18日晚間在臉書社團「爆料公社」發文表示，在板南線龍山寺到江子翠兩站之間，捷運車廂內有乘客爆發衝突，「注意到的時候跟長者已經在互相傷害了。」據了解，一名穿著淺卡其色外特、黑色短褲和球鞋的男子成為了車廂內的公敵，因他利用寵物籠和其他東西，一個人佔據3個座位，導致其他人無法坐下休息，疑似在長者不滿上前理論後，雙方爆發衝突。

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影片顯示，當時至少兩名捷運保全和一名捷運人員已經介入糾紛，只見短褲男扯著隔著保全不斷和長者嗆聲，罵對方「廢物老人」、「你們這些一群垃圾」等，還會突然掙脫其他人的箝制，衝上去想和長者「肢體接觸」，但一半又被其他人聯合制止。

▼短褲男不但嗆長者「廢物老人」，還用六字經、八字經辱罵對方。（圖／翻攝自「爆料公社」）

捷運到站後，捷運人員將短褲男請下車，此時現場已經增加至5至6名捷運站人員，短褲男仍在與另一名乘客嗆聲，竟然還爆出「有精神疾病犯法可以無罪」等荒謬的言論。

網友紛紛留言，「一句神經病就把你的行為合理化？生病不可怕，可怕的是利用這個字的人」、「罵了四分鐘沒揮過半拳，還被踹一腳」、「教育很重要」。