「聽障」外國人當街賣小國旗賺旅費　網疑詐騙呼籲大家當心

▲拿著小國旗的外國人，在台中文心路的車陣穿梭兜售。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

外國人賣愛心小國旗蔓延到台中，民眾發現，台中市開始出現外國人打著是聽障人士，在商圈或馬路上販售每支高達100元的中國民國小國旗，懷疑是詐騙，謀取暴利。警方表示，將加強巡查，並呼籲民眾若遇類似消費糾紛，可通報警方協助。

民眾在街上常會遇到有人兜售愛心筆等類似詐騙行為，藉此利用民眾愛心買下品質不佳的產品牟利。而道路上也可見到身心障礙者或中、老年人，穿梭在馬路車陣中，冒著生命危險賣玉蘭花，或是發送房地產等宣傳廣告文宣。

近來卻發現，有外國人在街上或馬路上，佯稱自己是瘖啞人士，拿著用中文字列印工整的小紙牌，寫著「我是聾人，希望買國旗贊助旅費」等，向不特定的台灣民眾兜售手上的中華民國小國旗，每支收費高達100元。其行蹤遍及全國南北商圈，甚至連馬路上都有。然而，包括日本、香港都有出現類似手法的外國人，銷售當地國旗。

▲民眾遇到兜售小國旗的外國人，拍下他們出示的小卡。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

民眾陳先生6月初在臉書社團「報廢公社公開版」發文稱，他與女友去台中市東區某間越南小吃的餐廳吃飯，遇上一名不出聲，手上拿一堆中華民國國旗的外國人，向他遞上一支國旗。他當下意識到應該不單純，還瞄到他另一隻手上還有小字卡，直接揮手表示不要，對方才匆匆離開。後來去網路上查，發現「國旗100元」事件多次發生過，希望大家有遇到要多多留意，陌生人拿東西要給你/妳，千萬別拿｡

另外，李姓民眾27日開車走文心路往北屯方向，在中清路口等紅綠燈時，也看到一名身材收高的外國男子，身上背著簡易背包，穿梭在車陣中兜售小國旗，只是沒有人跟他購買，他在跨綠燈時再走上中央分隔島，等待下一個紅燈。

▲▼沒賣成小國旗的外國人，站上中央分隔島等待下一個紅燈。（圖／民眾提供）

警方表示，外國男子在馬路上販售國旗，已違反交通道路管理處罰條例，可開罰；警方也將加強各商圈巡查，並呼籲民眾若遇到類似推銷有所疑慮，可通報警方到場處理。

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