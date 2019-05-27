西門町「愛心筆集團」硬拗400元！港客遭詐旅費　PO網怒曝關鍵陷阱

▲愛心筆集團在人潮中穿梭，不斷向路人兜售商品。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

西門町是不少國外遊客來台旅遊時的必去景點，但現在卻有香港遊客埋怨，在西門町遊覽時遭到「愛心筆集團」強迫推銷，甚至對方還以話術騙走新台幣400元的旅費，令他瞬間旅遊的心情全沒了，怒轟「希望病魔早日戰勝你們！」

每逢假日，西門町人潮洶湧，雖然愛心筆集團出沒已久，但現在目標似乎轉移到外國遊客身上，重創台灣形象。一名香港男子在臉書爆料公社PO文，表示自己抵台旅遊時到西門町逛街，但卻遇上2名年約10多歲的女子上前推銷愛心筆、環保袋，一個要價199元，還稱自己是「學生設計比賽」，央求他購買。

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▲集團兜售話術相當雷同，皆以學生比賽為由，央求路人付錢支持。（圖／東森新聞）

在港男被盧了一陣後，心軟決定掏錢買一個，但付了200元後，對方卻突然詢問「你有1000元大鈔嗎？我們太多零錢，可以跟你換！」港男不疑有他，當場從口袋裡掏出藍色鈔票，沒想到女子接下大鈔後，卻突然開口「我們很多同學一起分攤的，這1000元可以都給我們嗎？」

「我這時才明白是一個騙局！」港男指出，當下他堅定拒絕，並表示如果這張千元大鈔都給她們的話，自己的旅遊經費就要不夠了，不斷強調自己只願付200元購買一項商品；但女子聞言後卻又改口，「那就給我們2個平分好嗎？」隨後不等回應，當即找了600元給他，令港男當下相當傻眼。

▲港男不斷強調自己只願購買一個199元的商品，但仍遭對方強硬取走400元。（圖／東森新聞）

港男無奈地表示，雖然知道自己遭騙，但事後對方已經走遠，這400元也難以追回，「希望病魔早日戰勝你們，400台幣不多，但消費人的善心就是嫌命長！過程還一直對我發嗲，很抱歉，我是GAY，對我怎麼嗲都沒用，希望之後來西門町的人能夠注意，不要被騙了，或許我就這麼笨吧！」

實際走訪西門町，好幾個年輕男女穿梭在人潮間，不斷以話術向路人推銷愛心商品，「一個199，可以幫忙支持我一個嗎」、「希望可以幫我們支持一下，因為我們一個人要推廣完這一袋才能離開！」還有曾經遭騙的香港遊客坦言，多年前來台的時後愛心筆集團確實相當猖獗，當時也被騙過一次，「我跟一個男性朋友一起來啊，然後對方是女性，那就完蛋啦！」

▲曾遭騙的香港遊客表示，他與男性好友一起來台，但前來兜售商品的卻是女性，「那就完蛋啦！」（圖／東森新聞）