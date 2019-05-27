　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西門町「愛心筆集團」硬拗400元！港客遭詐旅費　PO網怒曝關鍵陷阱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼愛心筆集團出沒西門町，港遊客遭騙，轟「旅遊心情全沒了」。（圖／東森新聞）

▲愛心筆集團在人潮中穿梭，不斷向路人兜售商品。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

西門町是不少國外遊客來台旅遊時的必去景點，但現在卻有香港遊客埋怨，在西門町遊覽時遭到「愛心筆集團」強迫推銷，甚至對方還以話術騙走新台幣400元的旅費，令他瞬間旅遊的心情全沒了，怒轟「希望病魔早日戰勝你們！」

每逢假日，西門町人潮洶湧，雖然愛心筆集團出沒已久，但現在目標似乎轉移到外國遊客身上，重創台灣形象。一名香港男子在臉書爆料公社PO文，表示自己抵台旅遊時到西門町逛街，但卻遇上2名年約10多歲的女子上前推銷愛心筆、環保袋，一個要價199元，還稱自己是「學生設計比賽」，央求他購買。

請繼續往下閱讀...

▲▼愛心筆集團出沒西門町，港遊客遭騙，轟「旅遊心情全沒了」。（圖／東森新聞）

▲集團兜售話術相當雷同，皆以學生比賽為由，央求路人付錢支持。（圖／東森新聞）

在港男被盧了一陣後，心軟決定掏錢買一個，但付了200元後，對方卻突然詢問「你有1000元大鈔嗎？我們太多零錢，可以跟你換！」港男不疑有他，當場從口袋裡掏出藍色鈔票，沒想到女子接下大鈔後，卻突然開口「我們很多同學一起分攤的，這1000元可以都給我們嗎？」

「我這時才明白是一個騙局！」港男指出，當下他堅定拒絕，並表示如果這張千元大鈔都給她們的話，自己的旅遊經費就要不夠了，不斷強調自己只願付200元購買一項商品；但女子聞言後卻又改口，「那就給我們2個平分好嗎？」隨後不等回應，當即找了600元給他，令港男當下相當傻眼。

▲▼愛心筆集團出沒西門町，港遊客遭騙，轟「旅遊心情全沒了」。（圖／東森新聞）

▲港男不斷強調自己只願購買一個199元的商品，但仍遭對方強硬取走400元。（圖／東森新聞）

港男無奈地表示，雖然知道自己遭騙，但事後對方已經走遠，這400元也難以追回，「希望病魔早日戰勝你們，400台幣不多，但消費人的善心就是嫌命長！過程還一直對我發嗲，很抱歉，我是GAY，對我怎麼嗲都沒用，希望之後來西門町的人能夠注意，不要被騙了，或許我就這麼笨吧！」

實際走訪西門町，好幾個年輕男女穿梭在人潮間，不斷以話術向路人推銷愛心商品，「一個199，可以幫忙支持我一個嗎」、「希望可以幫我們支持一下，因為我們一個人要推廣完這一袋才能離開！」還有曾經遭騙的香港遊客坦言，多年前來台的時後愛心筆集團確實相當猖獗，當時也被騙過一次，「我跟一個男性朋友一起來啊，然後對方是女性，那就完蛋啦！」

▲▼愛心筆集團出沒西門町，港遊客遭騙，轟「旅遊心情全沒了」。（圖／東森新聞）

▲曾遭騙的香港遊客表示，他與男性好友一起來台，但前來兜售商品的卻是女性，「那就完蛋啦！」（圖／東森新聞）

ET快訊
影片曝光！女騎士遭砂石車撞倒困輪底　雙腿「粉碎骨折」失血亡
點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃

關鍵字：西門町,愛心筆,香港,遊客

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復刻英國風街角、引進五大洲繪本！高雄誠品悦誠廣場6/5試營運

西門町「愛心筆集團」硬拗400元！港客遭詐旅費　PO網怒曝關鍵陷阱

北部地區端午節連假　省道交通資訊報你知

同婚專法後靜宜英文畢業公演　「這一生至少為自己勇敢一次」

求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘被拒...吐1句「爆噁秀下限」　網看傻：是有多窮

6/1上路9大「影響荷包措施」！夏季電費、家電減稅一次看

畜牧場爆「牛流行熱」疫情！致死率最高3成...專家籲落實2動作

萌度破表！超可愛巨大Q版貓頭鷹　現身南投山間部落稻田

奇景！鹿草余慈爺廟聖誕　300棚布袋戲+歌仔戲高鐵下演出

影／薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」　憶愛妻：一路上請妳跟好唷

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

復刻英國風街角、引進五大洲繪本！高雄誠品悦誠廣場6/5試營運

西門町「愛心筆集團」硬拗400元！港客遭詐旅費　PO網怒曝關鍵陷阱

北部地區端午節連假　省道交通資訊報你知

同婚專法後靜宜英文畢業公演　「這一生至少為自己勇敢一次」

求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘被拒...吐1句「爆噁秀下限」　網看傻：是有多窮

6/1上路9大「影響荷包措施」！夏季電費、家電減稅一次看

畜牧場爆「牛流行熱」疫情！致死率最高3成...專家籲落實2動作

萌度破表！超可愛巨大Q版貓頭鷹　現身南投山間部落稻田

奇景！鹿草余慈爺廟聖誕　300棚布袋戲+歌仔戲高鐵下演出

影／薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」　憶愛妻：一路上請妳跟好唷

韓國瑜唸心經喊高雄發大財　《只是賭藍》貼「高雄要發大財心經」

施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

台南眾神會議善化場　91家簽署優質廟會「行動公約」

光頭節唱「朋友」　潘恒旭糗當「人形立牌」：代打！不是我歌單

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了

突手麻腳抽痛！　醫解析「糖尿病5大神經病變」：受傷都不知道

板橋大觀國小變身遊樂園！超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

女子深陷外國軍官詐騙手法　白河警及時阻詐22萬元

華人領袖100：30世代專屬的貴人學平台　50位跨界頂尖導師群要成為你的貴人

生活熱門新聞

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：..

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天..

禮金兩人合包200元　他收8組..

巨蟹男手癢整理全家嘆：別嫁我這..

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

醫師、律師同婚登記　父母祝福

算命預言她嫁國外　婆婆靠一張照..

孕妻半夜想吃鼎邊銼！老闆一看爆..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

跟團被尖叫逼瘋！他淚問4點引正..

更多熱門

相關新聞

國銀港財富管理　陸續熄燈

國銀香分行港財富管理的業績一直都是受限，主要是服務台商為主，加上現在各國洗錢防制、稅務共同申報(CRS)等，所以法遵成本日益攀高，使得公股銀行的財富管理紛紛取消，外界預期公股銀、國銀的香港分行將會吹起熄燈風。

港人定居台灣量增　大咖出價10億買高雄店面

到香港半島酒店打卡當代藝術館藏

2019香港迪士尼路跑歷年最盛大

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接射滿地

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反讚…結果大逆轉

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

iPhone SE 2新消息　規格一次看

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面