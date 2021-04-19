獨／台灣「救難教父」攏系假！騙消防署10年…葉泰興夫婦交保

▲「救難教父」葉泰興涉冒名在台教授急流救難等救生課程。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾有台灣救難教父美譽的葉泰興，未獲國際救援教練協會(IRIA)授權，就在台接受消防署補助開課，除了假冒IRIA名義發出「國際急流救生專業證照」，還涉嫌自行製作相關周邊紀念品牟利，搞得消防署灰頭土臉，因此遭監察院調查糾正，台北地檢署日前依詐欺等罪，約談葉泰興和妻子劉容慈到案，訊後各以50萬、30萬元交保。

在台灣搜救界鼎鼎有名的葉泰興，曾號稱是IRIA在亞洲唯一的搜救訓練師，從2009年起，受邀到消防、國防等政府單位擔任搜救教官，甚至為消防署撰寫過相關教材，並以IRIA-ASIA名義，製作水壺等相關產品販售，直到2020年初，正牌的加拿大IRIA在官網宣告，IRIA-ASIA和IRIA毫無關聯，揭發這起詐欺案(FRAUD)。

▲葉泰興涉嫌偽造IRIA講師證書(左)，並冒名製作的消防署聯名水壺。（圖／翻攝監察院網站）

根據監察院調查，葉泰興只有IRIA的三級救生員資格，卻偽造講師證書，從2009年到2011年間，騙過消防署，獲得政府按年度編列約20萬元預算，幫葉泰興開課並核發上千張假的IRIA證書給學員；2012年到2020年間，又任由葉泰興冒用消防署名義，製發IRIA證書及水壺等紀念品，謀取不法利益。

消防署在案發後，立刻暫停業的所有課程，並強調先前曾上過相關急流救生課程的學員，因為已經完成訓練且通過測驗，受訓效力及權益不受影響，但消防署仍因未善盡查證之責，損及政府名譽及施政形象，遭監察院發文糾正。

至於葉泰興涉及用假證書詐騙政府，從中獲取授課、授證等不法利益的犯罪嫌疑，目前仍由台北地檢署偵辦中，檢察官日前已經依詐欺被告身分，約談葉泰英，以及他的妻子劉容慈到案，訊後分別諭令葉50萬元、劉30萬元交保候傳，夫妻倆都限制出境出海。

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