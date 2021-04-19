　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台灣「救難教父」攏系假！騙消防署10年…葉泰興夫婦交保

▲▼「救難教父」葉泰興涉假冒國際救援教練協會（IRIA）授權培訓救難人員發證書。（圖／記者劉昌松攝）

▲「救難教父」葉泰興涉冒名在台教授急流救難等救生課程。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾有台灣救難教父美譽的葉泰興，未獲國際救援教練協會(IRIA)授權，就在台接受消防署補助開課，除了假冒IRIA名義發出「國際急流救生專業證照」，還涉嫌自行製作相關周邊紀念品牟利，搞得消防署灰頭土臉，因此遭監察院調查糾正，台北地檢署日前依詐欺等罪，約談葉泰興和妻子劉容慈到案，訊後各以50萬、30萬元交保。

在台灣搜救界鼎鼎有名的葉泰興，曾號稱是IRIA在亞洲唯一的搜救訓練師，從2009年起，受邀到消防、國防等政府單位擔任搜救教官，甚至為消防署撰寫過相關教材，並以IRIA-ASIA名義，製作水壺等相關產品販售，直到2020年初，正牌的加拿大IRIA在官網宣告，IRIA-ASIA和IRIA毫無關聯，揭發這起詐欺案(FRAUD)。

▲▼台灣「救難教父」涉嫌偽造IRIA講師證書(左)，並冒名製作消防署聯名水壺等紀念品。（圖／翻攝監察院網站）

▲葉泰興涉嫌偽造IRIA講師證書(左)，並冒名製作的消防署聯名水壺。（圖／翻攝監察院網站）

根據監察院調查，葉泰興只有IRIA的三級救生員資格，卻偽造講師證書，從2009年到2011年間，騙過消防署，獲得政府按年度編列約20萬元預算，幫葉泰興開課並核發上千張假的IRIA證書給學員；2012年到2020年間，又任由葉泰興冒用消防署名義，製發IRIA證書及水壺等紀念品，謀取不法利益。

消防署在案發後，立刻暫停業的所有課程，並強調先前曾上過相關急流救生課程的學員，因為已經完成訓練且通過測驗，受訓效力及權益不受影響，但消防署仍因未善盡查證之責，損及政府名譽及施政形象，遭監察院發文糾正。

至於葉泰興涉及用假證書詐騙政府，從中獲取授課、授證等不法利益的犯罪嫌疑，目前仍由台北地檢署偵辦中，檢察官日前已經依詐欺被告身分，約談葉泰英，以及他的妻子劉容慈到案，訊後分別諭令葉50萬元、劉30萬元交保候傳，夫妻倆都限制出境出海。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
年輕高挑妹邂逅帥哥一夜情　媽媽發現告性侵！結果出爐
男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1
限時3天！學生拿「這分數」考卷　免費換達美樂6吋披薩
快訊／高雄死亡車禍！　砂石車輾斃25歲女騎士
荳荳遭批「濫用影響力」公審！她逆風發文：意圖毀了采子、何孟遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

好潮！今年手機報稅新方法　財政部圖解一次看

林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

馬俊麟回歸《多情》撞臉「文森佐」　10個月沒拍戲：謝謝公司給機會

羊咩咩一再卡溝渠！插畫家打趣喊蠢　網笑：像暈船被罵醒又暈的朋友

Cube時隔3年！新女團LIGHTSUM「超正2成員」曝光　網驚：像Jennie

TOYOTA RAV4電動車長這樣？概念車bZ4X計畫2022年量產挑戰特斯拉

《全明星》總決賽門票秒殺！　找誰替補采子、何孟遠？三立回應了

全中運／東奧不是去玩的！　丁華恬平衡木有望挑戰奧運決賽

社會熱門新聞

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

台中2家3童命喪火窟　父：煩惱怎麼賠

即／台中嶺東中學驚爆集體霸凌！2打1水桶猛砸

即／高雄死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

6歲楊小妹長眠大海　船老闆一句話送葬

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台中火警3童亡　鄰居控母只顧滑手機

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

更多熱門

相關新聞

載女友到公墓洗劫逼分手砲！渣男重判12年

載女友到公墓洗劫逼分手砲！渣男重判12年

基隆一名高姓男子，2020年間與住在屏東的被害女子交往，用盡各種理由向女子「借錢」，累積共約13萬6800元，事後高男不但不想還錢，還佯稱要女子和他一起回家找母親拿錢，再趁機將女子拐進公墓裡，以刀威脅並摀住女子的嘴巴不准她大聲求救，強逼她轉帳共29000元進高男戶頭，還硬上女子要求「分手砲」。基隆地方法院審理後，依詐欺取財、強盜強制性交等罪，判高男應執行有期徒刑13年，並沒收其不法所得。

透過臉書賣家買挖礦機遇詐騙　慘賠77萬

透過臉書賣家買挖礦機遇詐騙　慘賠77萬

「很有女朋友Fu」盜東南亞小模照誘性交易

「很有女朋友Fu」盜東南亞小模照誘性交易

越南妹噓寒問暖…台南男以為愛情降臨！店員出手救了他

越南妹噓寒問暖…台南男以為愛情降臨！店員出手救了他

詐團報復卡古害列警示帳戶！黑錢改匯他名下過水

詐團報復卡古害列警示帳戶！黑錢改匯他名下過水

關鍵字：

救難教父葉泰興消防署急流救生IRIA詐騙詐欺

讀者迴響

熱門新聞

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

何孟遠：有人叫我去死一死　《全明星》湧入安慰

白沙屯媽超靈！28歲男進香1天　女生主動要LINE

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面