騙女友要還錢...載到公墓洗劫逼分手砲！渣男遭重判12年

▲基隆名高姓男子詐騙女友13萬餘元不還，不但設局將女友拐進公墓強逼她轉帳29000元，還強上她要「分手砲」。（圖／達志示意圖）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名高姓男子，2020年間與住在屏東的被害女子交往，用盡各種理由向女子「借錢」，累積共約13萬6800元，事後高男不但不想還錢，還佯稱要女子和他一起回家找母親拿錢，再趁機將女子拐進公墓裡，以刀威脅並摀住女子的嘴巴不准她大聲求救，強逼她轉帳共29000元進高男戶頭，還硬上女子要求「分手砲」。基隆地方法院審理後，依詐欺取財、強盜強制性交等罪，判高男應執行有期徒刑13年，並沒收其不法所得。

基隆一名高姓男子，與被害女子原是情侶，但高男在與女子交往期間用盡各式理由向女子借錢，一下出車禍、經濟困難，一下酒駕要等交保為由，前後向女子一共借貸13萬6800元。

事後高男不想將錢還給女子，還設局陷害她，要求被害女子和他一起到金山市區找他母親拿錢還他。女子信以為真高男要還錢，自屏東搭車北上，沒想到2人碰頭後，高男以抄近路為由將她拐進第一公墓，對她恫稱「我殺了人，我在跑路，我現在就是要錢而已」，還摀住她的嘴巴威脅她「不要叫，立刻轉帳，不然我就從包包裡面拿刀」，讓女子心生畏懼，前後共轉帳29000元與1000元現金給高男。

高男得手後竟食髓知味，要求被害女子把褲子脫下來，不顧女子意願性侵得逞。事後女子哀求高男留下1000元作為車資，高男才將現金1000元留給女子，還要求她交出手機避免她報警，等逃到基隆火車站再將女子的手機棄置在車廂內。

高男離去後，被害女子沿路問人警察局在哪裡，直到看到金山分局才前往報案，高男事後也被逮捕依法送辦。

庭審時，高男雖然承認有強迫女子轉帳一事，但他也指出說有刀只是他嘴巴上講講，實際上他身上並沒有任何武器；而對於發生性行為一事，高男則主張2人是兩情相悅，並沒有強迫，至於拿走女子的手機，是有先和女子說先放他這邊，只是後來沒有還她。

法官審理過後，審酌驗傷證明與監視器後面後並不採信高男說法，認為被害女子第一時間即前往警察局求助，且報告上也指出被害女子的脖子有出血性紅點與疑似性侵害證明，認定高男預謀犯案，違反其意願強制性交再強盜取財，依詐欺取財與強盜強制性交罪，分別判處高男有期徒刑1年2月與12年6月，應執行有期徒刑13年，並查扣其犯罪不法所得共計16萬5800元。

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