透過臉書賣家買挖礦機遇詐騙　沒挖到虛擬貨幣先賠77萬

▲刑事局18日對網購詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市1位年約40歲民眾3月中旬想組電腦「挖礦」，採購電腦認識一名友人，2人洽談挖礦計畫及後續分潤模式，當事人手邊已有負責空間設計及系統規劃的電工人員，故請對方協助購買「挖礦機」及電源供應器、未料下單採買挖礦機遇到詐騙網站，虛擬幣還沒挖到就大賠77萬元。

▲刑事局18日對網購詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

嘉義市另一位30歲的女上班族，同樣在3月中旬上網瀏覽挖礦臉書社團，發現有一位賣家刊登的顯示卡資訊符合她的需求，便透過messenger與該位賣家聯繫，談妥以總價21萬餘元購買8張顯卡，小資女轉帳13萬4千餘元至賣家所提供的帳戶。沒想到被害女子卻在轉帳後試圖透過messenger聯繫該賣家卻遭到封鎖，才知道遇上詐騙。

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，今年1月1日至4月12日有關挖礦顯卡、礦機之詐騙案件，發現逾7成被害人透過臉書物品買賣交流社團並以messenger私訊交易、詐騙手段都是賣家不斷拖延出貨，或直接失聯，另2成被害人是透過拍賣平台或不明網站購買，其餘 1成被害人是透過友人介紹購買而遭遇詐騙。警方建議，民眾購買昂貴礦機或顯示卡最好面交，或利用有履約交易紀錄的網拍平台進行，以免上當受騙。

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