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港鐵車長今發起「塞爆港島」行動　乘客「擋車門+按下月台安全掣」癱瘓鐵路

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▲▼港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站）

▲港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站，下同）

記者朱世凱／綜合報導

有港鐵車長今（30）日發起「塞爆港島」行動，目的是讓所有港鐵線「罷工」，藉此癱瘓交通；巴士公會也表示，為了響應活動，要求全港巴士從業員以「安全速度」駕駛。網友則說，會駕駛自家車輛上班，並且在適當的時候放慢速度甚至是停車。據悉，港鐵已經有不少列車受阻，導致觀塘線、將軍澳線需要額外的行車時間。

綜合港媒報導，港鐵今早8點表示，有許多列車車門受到乘客阻撓，還有人按下「月台安全掣」或者不斷要求人員求助的影響，所以觀塘線、將軍澳線列車預計需要額外行車時間，觀塘線列車經過黃埔站和調景嶺站路段時會放慢速度行駛，將軍澳線來往寶琳站、康城站及北角站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。

▲▼港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站）

不久後，港鐵就表示，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車；不過目前僅有鐵路交通受到癱瘓，公路部分則尚未有影響。有上班族表示，雖然知道今天會有「塞爆港島」行動，不過沒有因此提早出門，最終也是按時到班工作。

▲▼港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站）

香港鐵路工會聯合會在臉書發文表示，不會參與罷工並呼籲從業人員堅守崗位，保持鐵路正常運作，繼續服務市民。港媒分析指出，反送中抗爭持續延燒且有擴大趨勢，除了港鐵和巴士從業員以外，也有公務員號召周五（8/2）晚上在中環遮打花園舉行集會；發起人顏武周表示，不是想要搞對抗，而是想藉此邀請到特首及司長，來和公務員同事面對面交流並集思廣益該如何處理這些問題。

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關鍵字：塞爆港島,反送中,港鐵,巴士,不合作運動,公務員,罷工

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