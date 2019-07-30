香港2巴士相撞77傷2命危！乘客尖叫「飛出走道」之後大冒濃煙

▲車禍現場。（圖／翻攝自香港電台）



記者蔡儀潔／綜合報導

香港青朗公路今（30）早發生2輛巴士相撞事故，當中一輛的車頭嚴重撞毀，駕駛和乘客被困，車禍造成77人受傷，其中10人傷勢嚴重、2人生命危殆。隨後多輛救援車輛趕往現場，消防打破車窗將傷者救出。目前，現場交通受阻，不少上班族在等待轉車離開。

綜合港媒報導，巴士由天水圍開往金鐘，於8點24分發生事故。有乘客表示，當時車上大部分人正在睡覺，巴士突然有猛烈撞擊，急煞車，有乘客發出尖叫，亦有人由座位飛出走道，情況混亂。

另外一位鄧姓乘客表示，當時她坐在巴士上層位置，突然後方車輛猛撞，「之後有好多濃煙」，後方的城巴乘客受傷相對嚴重，事發時兩車相撞約三次。同行的李小姐說，她們沒有大礙，只是背部及頸部撞傷，不過吸入大量濃煙。

消防人員到場後，經由打破車窗將乘客救出，傷者隨後在路邊接受檢查傷勢及分流送院。車禍造成77人受傷，其中10人傷勢嚴重、2人危殆。香港運輸署宣佈，青朗公路往汀九穚方向近汀九的中線及慢線仍然封閉，駕駛人士只可以使用快線行車；現時在青朗公路往汀九橋方向的車龍龍尾已到錦上路港鐵站。

此外，小西灣也發生巴士事故。在藍灣半島巴士站外面，一輛巴士今早8點多失控開上行人路，直直撞向大廈牆才停下，事件中沒有人受傷，警方仍在調查案件。

香港有網民發起今早7時半「全港大塞車」行動，呼籲市民駕駛私家車上班，「並在適當時候慢駛至停車，務求將鐵路及陸路交通癱瘓」。職工盟屬下巴士業職工會聯盟響應行動，呼籲巴士司機今日以「安全速度駕駛」，以行動聲援日前就「7．21」元朗襲擊事件以真名聯署的港鐵車長，以及要求成立獨立調查委員會等。