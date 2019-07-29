　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全港大塞車「2個730」啟動！港巴士聯盟「6點訴求」癱瘓鐵、陸交通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反送中示威者包圍中聯辦，警方發射催淚彈驅趕。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港「反送中遊行」在多地引起警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

香港《逃犯條例》修訂引起許多風波，21日甚至有「白衫軍」在港鐵西鐵元朗站襲擊乘客。對此，香港巴士業職工會聯盟提出6點訴求，與部分港鐵司機員將響應塞車活動，7月30日早上7點30分的「2個730」時間點，將與開車民眾一同癱瘓「鐵」、「陸」交通系統。

721白衫軍事件與28日的中環遊行導致港鐵多站關閉，許多前線員工批評港鐵管理階層的處理態度，卻沒有得到正面回應。對此，有港鐵車長相當不滿，醞釀30日早上7點30分在調景嶺站罷工，要求做出錯誤決策的管理階級出面道歉。

此外，香港巴士業職工會聯盟在FB上指出，《逃犯條例》爭議持續數月，經歷二百萬人遊行及多次大型抗議，特首林鄭月娥仍執意拒絕「撤回」修訂，讓聯盟相當不認同。

▼香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

職業工會聯盟表示，鐵路與專營巴士都是公共運輸中重要的一環，巴士、鐵路車長肩負乘客安全，元朗事件中，港鐵前線的處理態度讓聯盟相當佩服，「港鐵車長們，你們並不孤單，身為巴士從業員的我們也與你們心連心，站於同一陣線。」

職業工會聯盟強調，聯盟將響應民眾自發的730「全港大塞車」行動，以聲援參與連署的港鐵車長，「現呼籲全港巴士從業員明天緊守崗位，安全速度駕駛，緊密照顧傷健、老弱、幼兒及孕婦。」

▼香港728未得到批准，警方強勢清場。（圖／路透社）

▲▼上環遊行728反送中，警方強勢清場。（圖／路透社）

對於「全港大塞車」行動，職業工會聯盟點出6項訴求。6項訴求分別是：

一、強烈譴責警方於7月21日延誤採取執法行動，並要求警方承諾日後遇到類似暴力事件，必須立即採取行動以保障市民安全。

二、全面調查7月21日元朗西鐵站暴力事件，港鐵必須公開澄清所有資料，以還前線車長及工作人員的清白。

三、立即成立具公信力的獨立調查委員會，徹底調查7月21日的元朗暴力事件，以及連月以來警察濫用權力及暴力的問題。

四、特區政府正式「撤回」《逃犯條例》修訂。

五、林鄭月娥及相關問責司局長立即下台。

六、全面實行直選行政長官及立法會。

職業工會聯盟最後指出，「本聯盟正研究進一步行動，請各巴士同業及市民留意事態發展。」

鐵路巴士同氣連枝 巴士司機明日安全駕駛 呼籲響應《全港大塞車》行動 ...

由巴士業職工會聯盟發佈於 2019年7月29日 星期一
ET快訊
熬夜＝送死！醫目睹友倒地亡…曝「誘發猝死」4大警訊：離大家不
影／真的被館長踢殘了！吃屎哥「拐走畫面」曝　網嘆1點可惜：勝
快訊／威力彩連槓43期！下期上看15.2億元　明天準時上班！

關鍵字：全港大塞車,反送中遊行,地鐵元朗站

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全港大塞車「2個730」啟動！港巴士聯盟「6點訴求」癱瘓鐵、陸交通

影／美限時要求WTO改變「開發中國家」規則　北京奉勸「做人不能太美國」

影／港澳辦新發言人快閃　港媒怒嗆：說好的會後交流呢？

港警「水炮車」路試　考慮加入染色劑辨別抗議人士

北京力挺港警強力執法　陸委會呼籲持寬容態度

亞洲首例！江西發現「58cm」巨大暴龍足跡　專家：體長可達7.5公尺

港澳辦：實踐一國兩制　「3條底線」不能觸碰　

口袋狂冒白煙！伸手一摸驚覺「蘋果」手機發燙：現在褲子都穿不了

孩童狂咳淚喊「救我」！　催淚彈驅離殃及無辜

影／口、鼻被封膠帶...82歲老奶奶「倒插廁所」窒息！　兒拉出屍體嚇壞淚崩

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

火鍋要吹涼！三隻阿猩「噘嘴猛呼」 他肚子狂收縮還被罵：給力一點

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

林意箴吸毒過量跳樓輕生！　 變女鬼找上李國毅...案情180度大翻轉

全港大塞車「2個730」啟動！港巴士聯盟「6點訴求」癱瘓鐵、陸交通

影／美限時要求WTO改變「開發中國家」規則　北京奉勸「做人不能太美國」

影／港澳辦新發言人快閃　港媒怒嗆：說好的會後交流呢？

港警「水炮車」路試　考慮加入染色劑辨別抗議人士

北京力挺港警強力執法　陸委會呼籲持寬容態度

亞洲首例！江西發現「58cm」巨大暴龍足跡　專家：體長可達7.5公尺

港澳辦：實踐一國兩制　「3條底線」不能觸碰　

口袋狂冒白煙！伸手一摸驚覺「蘋果」手機發燙：現在褲子都穿不了

孩童狂咳淚喊「救我」！　催淚彈驅離殃及無辜

影／口、鼻被封膠帶...82歲老奶奶「倒插廁所」窒息！　兒拉出屍體嚇壞淚崩

快訊／快速道路停車被3連撞！嘉義男「雙腿截斷」　家屬放棄治療拔管亡

陳菊挨批私菸案「毫髮無傷」　黃國昌臉一沉…吐33字公道話坦白

新聞放送事故！　「男男握GG」色情按摩無碼播出…全國辣眼睛

劉亦菲車內熟睡被看光！　自嘲「有沒有流口水」…網笑翻：仙女睡覺也張嘴

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

哈利、梅根被爆發鄰居「規則清單」　不能說話、摸狗、看小孩

獨／賀一航走了…沈玉琳確定掰了《我愛冰冰Show》！曝退出真正原因

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

大陸熱門新聞

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

亞洲首例！江西發現「58cm」..

香港全港大塞車「2個730」啟..

口袋狂冒白煙！他一摸驚覺手機自..

口、鼻被封膠...82歲老奶奶..

喬碧蘿殿下發自拍撒嬌：愛哥哥們..

直行過路口！他被貨車「高速碾頭..

深蹲1000下！女大生2天後「..

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

免洗塑膠盒裝剩飯放冰箱　她隔天..

少女滑水道衝下！噁男接住她趁機..

鄰座女大露紋身美腿！他想搭訕卻..

林志玲被說整形索900萬！法院..

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧：希望中國克制，做對的事

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於26日接受《彭博社》電視採訪時，被問及解放軍介入香港反送中的問題。他表示，希望中國能夠有所克制，並且能夠做「對的事情」，保持和平才能夠符合全球利益。根據了解，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）今也發表聲明，表示無法接受軍隊以武力干預局勢。

泰國拳手偽裝「白衣人」暴打香港人

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

黎智英會見美高層　陸外交部痛斥

解放軍介入反送中？港府出面澄清

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇傻　

館長先受傷了？吃屎哥曝「先手招」真相

熬夜＝送死！醫曝「誘發猝死」4大警訊

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

捐卵賺24萬！她腫如懷孕：不敢了

人妻泳池犯傻！他游出「1句話插入」讓網笑瘋

腳底刺出小洞！尖頭兇手曝光笑噴萬人

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

卓別林卸妝後根本絕世美男！

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面