全港大塞車「2個730」啟動！港巴士聯盟「6點訴求」癱瘓鐵、陸交通

▲香港「反送中遊行」在多地引起警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

香港《逃犯條例》修訂引起許多風波，21日甚至有「白衫軍」在港鐵西鐵元朗站襲擊乘客。對此，香港巴士業職工會聯盟提出6點訴求，與部分港鐵司機員將響應塞車活動，7月30日早上7點30分的「2個730」時間點，將與開車民眾一同癱瘓「鐵」、「陸」交通系統。

721白衫軍事件與28日的中環遊行導致港鐵多站關閉，許多前線員工批評港鐵管理階層的處理態度，卻沒有得到正面回應。對此，有港鐵車長相當不滿，醞釀30日早上7點30分在調景嶺站罷工，要求做出錯誤決策的管理階級出面道歉。

此外，香港巴士業職工會聯盟在FB上指出，《逃犯條例》爭議持續數月，經歷二百萬人遊行及多次大型抗議，特首林鄭月娥仍執意拒絕「撤回」修訂，讓聯盟相當不認同。

▼香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

職業工會聯盟表示，鐵路與專營巴士都是公共運輸中重要的一環，巴士、鐵路車長肩負乘客安全，元朗事件中，港鐵前線的處理態度讓聯盟相當佩服，「港鐵車長們，你們並不孤單，身為巴士從業員的我們也與你們心連心，站於同一陣線。」

職業工會聯盟強調，聯盟將響應民眾自發的730「全港大塞車」行動，以聲援參與連署的港鐵車長，「現呼籲全港巴士從業員明天緊守崗位，安全速度駕駛，緊密照顧傷健、老弱、幼兒及孕婦。」

▼香港728未得到批准，警方強勢清場。（圖／路透社）

對於「全港大塞車」行動，職業工會聯盟點出6項訴求。6項訴求分別是：

一、強烈譴責警方於7月21日延誤採取執法行動，並要求警方承諾日後遇到類似暴力事件，必須立即採取行動以保障市民安全。

二、全面調查7月21日元朗西鐵站暴力事件，港鐵必須公開澄清所有資料，以還前線車長及工作人員的清白。

三、立即成立具公信力的獨立調查委員會，徹底調查7月21日的元朗暴力事件，以及連月以來警察濫用權力及暴力的問題。

四、特區政府正式「撤回」《逃犯條例》修訂。

五、林鄭月娥及相關問責司局長立即下台。

六、全面實行直選行政長官及立法會。

職業工會聯盟最後指出，「本聯盟正研究進一步行動，請各巴士同業及市民留意事態發展。」