稱警察合法動用武力！　港區人大：設獨立調查委員非香港所需

▲香港元朗警民衝突。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修改《逃犯條例》爭議越演越烈，引起各國高度關注。對此，港區人大代表葉國謙今（30）日表示，在近期的遊行活動中，警方動用武力來驅趕示威者是「合理」的行為，至於設獨立調查委員會並不是香港目前所需。

根據《香港電台》報導，葉國謙在節目《千禧年代》中指出，自己不認同港澳辦錯判形勢的說法，反而覺得警方升級武力為合情合理。他表示，近期接連不斷的遊行活動已影響居民生活，而這些示威者甚至還使用武器攻擊、投擲路牌等等，若警察不升級武力，就無法驅散他們。

另外，香港政務司司長張建宗先前在記者會上，針對721遊行向市民致歉，認為警方當天的處理手法與市民的期望有落差，不過卻引起警隊不滿。對此，葉國謙表示，政務司司長會再與警隊溝通；他強調，暴力無法容忍，而警方持棍並不是參與攻擊事件的證據，警方會從判斷整體事件的始末，除了驅散示威者之外，也會執法將他們拘捕。

▲7／28的反送中遊行，警方強勢清場。（圖／路透社）

《香港01》報導指出，葉國謙表示，現階段成立獨立調查委員會並不是恰當的時機，「這不是現實，也明顯對警察執法造成打擊。」他提到，成立獨立調查委員會看似可以解決問題，但調查委員會有不同版本，若是針對警隊的調查，政府已委任監警會執行了，這也顯示，當局事實上已回應市民的訴求。

最後，葉國謙指出，政府在《逃犯條例》的爭議事件上已付出很多的努力，建議政府能在尋求更深層的解決之道，並在施政報告上作出回應。 此外，針對公務員近期擬定週五（8／2）將在中環遮打花園舉行集會，要求港府撤回修例一事，他則認為，和平表達意見是可以接受，政府的確需要檢討。