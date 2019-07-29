高雄罷韓割草「龍成宮」大集結　現場4張照「穩到不行」引論戰

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在接受國民黨全代會正式提名參選2020總統大選時，同一天在高雄也有一場罷韓割草集會活動，不過有網友在PTT放上4張現場照片，同時寫下《今天萬眾矚目的高雄罷韓大集結》，以及「擁有20萬份連署的反韓集會今天在高雄舉行，連署規模如此之大的超大型的集會，嚇死人了」、「穩到不行」，引發雙方支持者熱議。

網友po出的4張照片當中，其中有一張有日期就是在7月28日下午3點34分拍攝，這張照片當中有不少的人，其中還有4部SNG車在裡頭，看起來人數應該不少，但是再從不同角度的照片當中來看，人潮僅有聚集在舞台的前方，呈現的感覺就較為「空曠」許多。

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

網友貼出了4張照片以後，立刻引發正反兩方支持者的議論，有人說：「不是超過百萬，怎小貓兩三吱」、「30*8排 240位」、「我看政黑的韓黑全到場都比這個多，真不認真」，甚至還有人嘲諷：「我家廟口去看布袋戲的都比這多....」、「笑死，原來是廣場舞」。但是另外一方也跳出來回批：「被韓卡到前一天才能確定場地」、「連署書有收到就好 我連署書填了也沒去啊」、「加油！小弟沒去但勢必割草！」

這4張照片造成網路討論的人數筆戰，不過根據可靠消息來源指出，這一場由Wecare高雄、公民割草行動聯盟等團體在鳳山五甲龍成宮廣場舉辦的反韓大集結的「公民假日草市」活動，實際到場人數應該大約未超過400人。

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）