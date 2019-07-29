　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄罷韓割草「龍成宮」大集結　現場4張照「穩到不行」引論戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在接受國民黨全代會正式提名參選2020總統大選時，同一天在高雄也有一場罷韓割草集會活動，不過有網友在PTT放上4張現場照片，同時寫下《今天萬眾矚目的高雄罷韓大集結》，以及「擁有20萬份連署的反韓集會今天在高雄舉行，連署規模如此之大的超大型的集會，嚇死人了」、「穩到不行」，引發雙方支持者熱議。

網友po出的4張照片當中，其中有一張有日期就是在7月28日下午3點34分拍攝，這張照片當中有不少的人，其中還有4部SNG車在裡頭，看起來人數應該不少，但是再從不同角度的照片當中來看，人潮僅有聚集在舞台的前方，呈現的感覺就較為「空曠」許多。

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

網友貼出了4張照片以後，立刻引發正反兩方支持者的議論，有人說：「不是超過百萬，怎小貓兩三吱」、「30*8排 240位」、「我看政黑的韓黑全到場都比這個多，真不認真」，甚至還有人嘲諷：「我家廟口去看布袋戲的都比這多....」、「笑死，原來是廣場舞」。但是另外一方也跳出來回批：「被韓卡到前一天才能確定場地」、「連署書有收到就好 我連署書填了也沒去啊」、「加油！小弟沒去但勢必割草！」

這4張照片造成網路討論的人數筆戰，不過根據可靠消息來源指出，這一場由Wecare高雄、公民割草行動聯盟等團體在鳳山五甲龍成宮廣場舉辦的反韓大集結的「公民假日草市」活動，實際到場人數應該大約未超過400人。

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

▲網友po出活動現場照片，正反兩方網友引發論戰 。（圖／翻攝PTT論壇《HatePolitics》版）

ET快訊
離婚傳1個月…黃曉明改口「對Angelababy暱稱變了」網
詹子晴飲料店紅到日本！連續5天業績「突破百萬元」
最小死者只有6歲！加州「大蒜節」槍擊4死　嫌犯中彈亡

關鍵字：韓國瑜,罷韓,割草,龍成宮,Wecare高雄,照片,PTT,批踢踢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙守博要韓國瑜戒酒　王淺秋：有一種冷叫媽媽覺得你冷...

台中首場果凍「連署郭台銘選總統」　憂衝突安排保安組巡場

高雄罷韓割草「龍成宮」大集結　現場4張照「穩到不行」引論戰

中評委開砲要韓國瑜戒酒　柯文哲7字回應

郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

陳其邁宣布「補助受災戶2萬元」　心繫高雄網狂推：邁邁最用心

韓國瑜自比水果刀　蘇貞昌：若帶刀違反刀械管制條例就辦他

國民黨基隆市黨被查封　主委痛批：國安單位不查私煙卻查封黨產

蘇貞昌酸韓國瑜：蚊子都管不好　還要守護中華民國

快訊／郭台銘回國前　總統連署粉絲團戰完台中…下一站前進嘉義

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

趙守博要韓國瑜戒酒　王淺秋：有一種冷叫媽媽覺得你冷...

台中首場果凍「連署郭台銘選總統」　憂衝突安排保安組巡場

高雄罷韓割草「龍成宮」大集結　現場4張照「穩到不行」引論戰

中評委開砲要韓國瑜戒酒　柯文哲7字回應

郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

陳其邁宣布「補助受災戶2萬元」　心繫高雄網狂推：邁邁最用心

韓國瑜自比水果刀　蘇貞昌：若帶刀違反刀械管制條例就辦他

國民黨基隆市黨被查封　主委痛批：國安單位不查私煙卻查封黨產

蘇貞昌酸韓國瑜：蚊子都管不好　還要守護中華民國

快訊／郭台銘回國前　總統連署粉絲團戰完台中…下一站前進嘉義

學生快來！參加資源回收微電影競賽...拿總獎項30萬、千元禮券

Smart智富／簡單6步驟　助你擺脫破產階段

4不1要點+處理3步驟！看穿詐騙陷阱　警結合遊戲龍頭打擊犯罪

CBA／落選不氣餒　林秉聖：這不是結束而是開始

小姐脫衣陪酒隔壁小房間可做S　台南情色酒店被抄

北韓木船「綁白布」越界南下！　南韓確認3人無歸順意圖今遣返

1顆地球當成1.75顆使用　生態越界日再破紀錄提前到來

趙守博要韓國瑜戒酒　王淺秋：有一種冷叫媽媽覺得你冷...

【廣編】三國志曹操傳Tactics登場　NEXON平台正式推出

中職／味全龍首席防護員柑子木晃　曾效力勇士隊與美足公羊

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

國民黨憂韓國瑜撐不過八、九月

「我覺得很奇怪ㄋㄟ」韓國瑜怒了..

吿400韓粉　王瑞德現身高雄：..

董念台酸韓國瑜「殘障母雞」　全..

聯合報民調：韓、蔡32％打成平..

私菸案數據曝 蔡政府就佔6成..

韓粉私訊求原諒　王瑞德：你不能..

蘇煥智擬組黨「最快下月宣布」

韓國瑜自喻2020大選：水果刀..

小英私菸止血　邱國正、鍾樹明「..

李正皓預測「柯文哲不選了」

百人罷韓老伯噴淚！死神男喊：割..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜應宣示戒酒？柯P7字回應

國民黨評委會議29日中舉行，中評委趙守博開砲，要韓國瑜從現在起到當選總統前不喝酒，「戒酒有什麼困難？」如果韓國瑜宣示戒酒，對他是加分的。台北市長柯文哲29日出席北市千人CPR活動，被問到韓國瑜戒酒一事，直言「哪壺不提提哪壺」。

陳其邁：行政院補助受災戶2萬元

韓國瑜自比水果刀　蘇貞昌：違反刀械管制條例辦他

蘇貞昌酸韓國瑜：蚊子都管不好還要守護中華民國

王金平仍未鬆口挺韓國瑜：團結就是支持中華民國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面