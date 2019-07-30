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英國出現38.5度史上最高溫　英植物園園長：我們沒有正視氣候變遷

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▲▼熱浪席捲歐洲，許多國家測到破紀錄高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱浪席捲歐洲，許多國家測到破紀錄高溫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

近日劍橋大學植物園（Cambridge University Botanic Garden）測量到攝氏38.7度的高溫，打破英國歷史上最高溫的38.5度。英國氣象局（Met office）在派人前往確認儀器無誤之後，證實了這個消息。

根據BBC報導，該數據是由植物園園藝組成員馬特爾（Katie Martyr）測得，她表示，「我當下就覺得這個溫度高的不可思議，但我做夢也沒想到這會是史上最高溫。這種感覺非常不真實。」

園藝組組長派提特（Sally Petitt）則說，「測到史上最高溫這件事提醒我們要嚴肅看待氣候變遷與其影響。」而英國也是上周熱浪侵襲歐洲後，繼比利時、德國與荷蘭第四個測到史上最高溫的國家。劍橋大學植物園園長格羅佛（Beverley Glover）指出，「對於我們測到的數據可以讓氣象局了解熱浪規模並進一步想出應對策略，我們感到非常開心。可是氣候變遷造成的高溫，讓我們感到非常沮喪，因為如此高溫會影響生活周遭的動植物。」

上周破紀錄高溫也造成英國和威爾斯大規模的交通癱瘓。兩輛火車因電纜被熱壞而卡在彼得伯勒（Peterborough），需要出動交通車疏散乘客。倫敦東北鐵路公司（London North Eastern Railway）發言人表示，「破紀錄高溫造成數起東北線的事故。」大西部鐵路公司也取消了倫敦、卡地夫（Cardiff）、斯旺西（Swansea）之間的班次。

政府氣候變遷顧問委員會也指出，英國對於隨全球暖化而來的氣溫上升尚未做好準備。在今年夏季稍早，該委員會就曾籲請家庭住所以及其他地方，如醫院與照護機構要做好面對高溫的準備。

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關鍵字：英國,高溫,熱浪

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