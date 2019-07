英國出現38.5度史上最高溫　英植物園園長：我們沒有正視氣候變遷

▲熱浪席捲歐洲,許多國家測到破紀錄高溫。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

近日劍橋大學植物園(Cambridge University Botanic Garden)測量到攝氏38.7度的高溫,打破英國歷史上最高溫的38.5度。英國氣象局(Met office)在派人前往確認儀器無誤之後,證實了這個消息。

❗ Breaking news ❗



A new UK temperature record of 38.7C has been confirmed



The reading at Cambridge Botanic Garden has been quality controlled and is officially the highest temperature on record in the UK



Read more here: https://t.co/F2AaqTu6Le#UKHottestDay pic.twitter.com/o9wommr7on