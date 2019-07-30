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影／3歲童「爬6F陽台」懸半空！下秒失手墜落…住戶一招神解救　驚險畫面曝

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記者朱世凱／綜合報導

重慶市龍坡區昨（29）日下午出現驚悚意外，一名年約3歲的男童被鄰居發現懸掛在6樓陽台外，隨時都會失手墜落墜。不少熱心居民見狀都趕緊帶著棉被到現場解圍，就在棉被拉開不久，男童就因無力支撐而高速墜落，幸好大家動作迅速才成功將男童接住，並且將孩子交由其家人送院檢查。

▼男童爬出陽台後支撐了一段時間，卻仍舊體力不支墜樓。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼男童爬出陽台後支撐了一段時間，卻仍舊體力不支墜樓。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，當時男童在家中睡午覺，阿嬤就趁這期間外出去買菜，結果男童起來後發現家裡沒有人，便開始在屋內尋找家人，隨後不慎爬出陽台並懸掛6樓高空中。從影片可見，男童用雙手拉著欄杆，奮力地想爬回陽台內，卻依舊無濟於事，最後體力耗盡便從高處墜下，底下群眾也在此時響起尖叫聲。

附近的熱心鄰居發現危險後，就趕忙把清潔工先前整理的廢棄棉被拿出來使用。目擊者說，男童懸空的時間起碼有3分鐘，就在眾人將棉被攤開時，孩子就掉了下來，所幸大家動作夠快才順利接住男童，隨後就將他抱到社區內的辦公室內安撫。據悉，有民眾為了拯救男童導致自己扭傷，孩子則沒有大礙。

▼所幸有好心民眾用棉被解救了孩子。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼男童爬出陽台後支撐了一段時間，卻仍舊體力不支墜樓。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完驚險一幕後紛紛留言，「孩子命真大啊」、「為什麼都有大人要放任孩子獨自在家？」、「愚蠢的家長」、「3歲小孩居然能抓那麼久...人類天然的求生欲是真的強」、「真的好心疼啊」、「孩子家長可要好好答謝那些熱心居民」、「總覺得大人應該關個幾天長知識」、「是不是裝個防盜窗保險？」、「看完心臟都要停了」。

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關鍵字：陽台,墜樓,男童,住戶,棉被

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