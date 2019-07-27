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恐怖校園！國小導師送男童遊戲點數…拐回家「逼吞肌肉鬆弛藥」性侵

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▲桃園市徐姓男師於擔任某國小導師期間涉嫌對小六女生猥褻，後來在私設補習班內發生多達27次性侵行為，直到女學生上高一為止，學校後來發現師生戀調查徐師，女學生自覺對不起老師自責投海自殺，桃檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲屏東歐姓代課老師假藉看電影名義，帶班上一名男童回住處性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃苑瑜／屏東報導

屏東縣某國小代課老師假藉看電影及吃東西的名義，從家長手中載走11歲男童後帶回住處肛交2次得逞。高雄高分院審理依妨害性自主罪，判處他5年6月徒刑。可上訴。

判決指出，這名歐姓代課老師在屏東縣任教，擔任5、6年級的代班導師。2016年11月6日上午，他以看電影為由約班上的一名男童外出。男童的母親載兒子到潮州火車站對面的農會超市與老師見面後，怎料也沒想到，老師就把男童帶回住處性侵。

同年12月4日上午，這名代課老師又與男童相約外出，由男童的父親載兒子到潮州鎮某加油站後，老師再載他回住處性侵得逞。男童嚇的趕緊告訴媽媽，家長才立即報警處理。

男童指出，老師對他性侵2次都有拿肌肉鬆弛劑的藥給他吃，事前還一起玩電腦，老師還說如果跟他發生性行為，就會給予點數儲值到「英雄聯盟」的遊戲帳號。對此歐姓代課老師坦承有與男童一起玩「英雄聯盟」，但否認邀約他到住處發生性行為及贈送點數。

2審合議庭依學男童能繪製出老師住處的平面圖，其住處物品與擺放的相對位置例如電腦有3台及床鋪、鐵櫃的位置，都和男童所繪製的平面圖相符，因此維持原審判決，判處歐姓代課老師5年6月徒刑。

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關鍵字：屏東,代課老師,男童,看電影,性侵

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