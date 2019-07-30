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社會 社會焦點 保障人權

護理之家住民吵鬧被上銬隔離　他點火掙脫慘遭活活燒死

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▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲護理之家照顧員將吵鬧住民以手銬方式控制並隔離，對方想逃卻慘變引火自焚。（圖／記者莊喬迪攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

新北市1間護理之家，2018年間因護理師以及照顧員不堪1名住民不斷吵鬧，於是拿手銬以及棉繩將住民控制在病床上，但對方卻掏出打火機企圖燒開棉繩逃脫，沒想到卻引燃病床上的棉被自焚，士林地檢署偵結將護理師3人依業務過失致死罪起訴

2018年3月間，1名曾姓住民，住進了新北市三芝的某間護理之家，但入住後曾常常失控胡鬧，除了辱罵護理師、照顧員之外，甚至還會拿椅子攻擊人，讓許多照顧員不堪其擾。

2018年5月間，曾男要求要抽菸，遭當時值班的徐姓、李姓照顧員拒絕，並說「管制時間到了，不能再外出了」，讓曾不滿當場發飆，2人緊急通知李姓護理師到場，3人合力將曾壓制。

3人將曾控制行動後，便用手銬將其銬在病床上，甚至還用棉繩綑綁，並將該病床推到無人走廊，曾男為了掙脫，竟然掏出隨身的打火機點燃綑綁身上的棉繩，沒想到竟燒到一旁棉被，但因遭推到無人走廊、呼救無人回應，慘遭活活燒死。

士林地檢署檢察官認為，徐等人需注意約束方法，應在緊急狀況下能迅速解除，並排除身上會傷人或是自傷的物品，但3人都沒有注意曾男身上有打火機，最後偵結依涉犯業務過失致死罪起訴。

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關鍵字：照顧員,吵鬧,住戶,護理之家,自焚

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