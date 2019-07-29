陸配佔新住民總人數66%　牛春茹：國民黨不分區立委應有一席

▲牛春茹（右一）和陸配黨代表王杰、賴麗霞、羅瑛、劉芸彤等5人提案、爭取一席陸配國民黨不分區立委。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統、立委大選，國民黨不分區立委提名人選、是否具代表性受到關注。國民黨黃國園黨部首位陸配副主委牛春茹29日指出，台灣現有54萬新住民對選舉結果的影響不容小覷，而陸配人數佔新住民總人數66%，是國民黨最忠實的支持者，於2020不分區立委應有一席之位。



畢業於內蒙包頭醫學院的牛春茹，2001年從內蒙古嫁來台灣，2009年拿到身份證不久，即加入國民黨，黨齡雖只有10年，但熱心關懷陸配新住民姊妹，目前擔任桃園市新住民文化交流協會理事長。

▲牛春茹於全代會提案建議國民黨不分區立委，陸配應有一席。（圖／牛春茹提供）



牛春茹28日出席國民黨第20屆第3次全國代表大會，和陸配黨代表王杰、賴麗霞、羅瑛、劉芸彤等5人提案，要求黨中央在2020不分區立委提名，訂定「新住民不分區立法委員提名機制」。

牛春茹說，2016年第九屆立委選舉時，國民黨提名一席柬埔寨籍新住民不分區立法委員，是世界及台灣政黨發展過程中落實移民政策的最佳典範。但是這一席的產生，在當時缺少宣傳，並未達到為國民黨增加新住民支持，開拓票源的效果。

因此，牛春茹提出4點建議，分別是：

1、訂定公開提名機制，讓符合提名標準的新住民，不分原生國籍踴躍登記。

2、新住民不分區立委必須以「為國民黨增加票源」為根本出發。

3、應依照新住民中各族群人數比例原則。

4、陸配人數佔新住民總人數66%，是國民黨最忠實的支持者，應有一席之位。

牛春茹認為，不分區的新住民立委應依照比例原則，必須考慮陸配的一席之位，但不分區立委在新住民族群的服務是全部新住民，而非只照顧陸配，也包含國民黨內的事務。