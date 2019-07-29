主持成功市場改建動土典禮　柯文哲：用大龍和環南市場做示範點

▲柯文哲出席成功市場改建工程動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲29日上午出席成功市場改建工程動土典禮，他在致詞時指出，市場是城市文化的縮影，也代表城市文明程度，他深知市場改進會讓攤商們有疑慮，因此他期許今年底將要開幕的大龍和環南市場能成為示範點，讓其他的市場看到後，對新的營運模式有信心，加速台北市市場改進速度，讓台北往前進。



柯文哲提到，如果只有30分鐘看一個城市的好壞，就去看市場，如果只有30秒看一個機關好壞，就去看廁所，市場是一個城市的縮影、文化的縮影，甚至是整個經濟水準的縮影，也代表城市文明的程度。



柯文哲表示，成功市場是民國75年啟用，不過當時是蓋在道路用地上面，不符合都市計畫，所以在他上任前就已經吵吵鬧鬧了很久，如今終於開工，未來竣工後會有140個機車停車位和358個汽車停車位，整個市場半地下化。柯文哲說，他知道攤商對改建一直有疑慮，而對市府來說，花那麼多錢改建，已經算是困難，但最困難的還是軟體的改建。





柯文哲說，他知道以前的市長很不喜歡處理市場，因為攤商多、又很難纏，要花很多力氣，他上任後，環南市場總算要在今年年底開工，他交代市場處一定要在一開幕時，把乾溼分離、垃圾分類及不落地、電子交易等現代化措施都要上來，因為做成功以後，才能慢慢地讓其他的市場相信說不要再用過去那種樣子。



柯文哲進一步指出，他也已要求市場處在今年年底要做出來市場評鑑規則，他一向主張公私協力，不要政府來要求大家做什麼，而是把一個現代化市場的評鑑項目和分級做出來，讓大家自行檢查有哪些地方是需要改進的，然後鼓勵各個市場自己去擬案，設法達到優良的標準，市政府則負責核案發錢。





柯文哲認為，整個政府的施政是要買service，而不是買硬體和軟體，這是一個新的概念，這個新的概念會慢慢在市政府推廣，像現在的機場停車格收費問題，就是用買service處理，市府等於只租那個機車停車位或收租金，至於上面要怎麼管理，怎麼無現金交易，那個就交給民間(業者)去思考。



不過，柯文哲也坦言，回到現實面，現在要先解決攤商心中的疑慮，所以應當把今年要開幕的大龍市場和環南市場來當作示範點；而對於這種21世紀新型態的新市場模式要怎麼改變，且戰且走，因為未來的世界太難預測，市府也沒辦法一下就知道，但保持創新的精神，不斷更新，他認為這樣比較好。





柯文哲指出，成功市場今天能夠開工，首先要謝謝市府同仁的努力，也謝謝營造單位，因為成功市場改建案實在拖太久了，預算變來變去，今天既然動工，主體工程也確定了，目前的所編的經費應該還是不夠，所以新工處要明確計算出還缺多少錢，需要其他相關局處分攤部分，趕快寫出來，是就是，不是就不是，不要變來變去，預算要一次編足，一次把錢講清楚，不要事後又追加預算，搞得烏煙瘴氣的。



最後，柯文哲再次感謝在地的里民和攤商能彼此體諒，他知道大家心裡面有疑慮，市府也會想辦法處理，他希望說環南市場和大龍市場在年底開幕時，應該用嶄新的面貌出現，讓其他的市場看到能夠用新的營運模式，而不是在市場裡又看到老鼠跑來跑去，整個台北一定要往前進。

▲成功市場改建工程全區配置圖。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）