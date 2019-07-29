解放軍東山島演習今晨6點展開！呂禮詩：操演區已有部分「超越海峽中線」

▲曾有消息指出，解放軍東山島「兩棲操演」將會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／台北報導

中共國防部日前發布公告，解放軍將在近日於東南沿海等海空域組織演習。我海軍前金江艦長呂禮詩今（29）日稍早在臉書貼文，真正的東山島演習於今日清晨06：00開始，「雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！」

呂禮詩也表示，「自浙江海事局昨晚發布『浙航警0623』航行警告後，今晨廣東海事局發布『粵航警0164』航行警告。東山島附近海域自29日0600至8月2日1800進行軍事活動，位置在金門大帽山西南55.5公里處。」他指出，雖然操演區距離澎湖西嶼有150公里遠，不過已經有部分超越了海峽中線。

▼廣東海事局發布粵航警0164。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

呂禮詩利用中方的通告在區域地圖上標出4點座標，推測解放軍演習位置。他表示，「這塊海域位置在舟山島正東48浬處，操演區為一66海浬乘以78海浬矩形區域；距離我ADIZ（防空識別區）最北點僅有14海浬，不過，距離富貴角仍有235海浬遠。」

國防部對此指出，國軍運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。據悉，中國海事局發出通報後不久，大多官方網址都出現無法讀取進入的畫面，消息瞬間被鎖住。

▼呂禮詩根據中方通報點出演習區域。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

