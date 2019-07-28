伊朗試射中程彈道飛彈　強調「防衛需求」不須任何強權允許

▲伊朗自主研發流星3（Shahab-3）彈道飛彈示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars news agency）引述軍方消息人士指出，試射飛彈是基於伊朗的防衛需求，只是為了因應可能的侵略行為，沒有針對任何國家，德黑蘭當局不需要經過任何強權的許可。

路透社報導，美國國防部官員25日指出，伊朗24日似乎試射一枚射程約1000公里的中程彈道飛彈，但沒有對當地航運或任何美國與其他西方國家的資產與人員構成威脅。

伊朗試射飛彈的消息傳出前，英國新任首相強生（Boris Johnson）才下令海軍護航所有懸掛英國國旗的船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。英國與伊朗互相扣押商船後，強生下令增派更多軍艦保護波斯灣地區的英籍船隻。

▲伊朗在史丹納帝國號（Stena Impero）升起國旗。（圖／路透）



美國總統川普退出各方達成的2015年伊朗核子協議、加緊制裁德黑蘭當局，想迫使伊朗重新談判一個所謂更有力的新核子協議。

在該協議簽署時，聯合國安理會通過了一項決議，禁止伊朗測試能夠攜帶核彈頭的彈道飛彈。外界普遍認為伊朗研發的流星3（Shahab-3）能夠搭載核彈頭。

但隨著伊朗被控攻擊多艘油輪並擊落美軍無人偵察機，促使美國呼籲盟國共組聯盟以保護通過波斯灣的船隻後，目前當地局勢依舊持續緊張。