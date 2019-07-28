中共近日軍演　觀察者網：台灣已感受到壓力「開始教召」

▲解放軍隸屬於作戰旅的殲-20曝光，其前身是在抗美援朝戰場上大放異彩的「王海大隊」，現今屬東部戰區空軍航空兵某旅。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）

記者劉亭／綜合報導

解放軍近期陸續在東南沿海進行大規模軍演，網路上也流傳了各種照片和消息。大陸官媒《觀察者網》表示，從流出的消息可判斷，這是涉及多戰區、多個陸軍集團軍、戰區空軍和艦隊的大規模聯合戰役登陸演習，「說得明白一點，這次的大演習，只要中央一聲令下，直接就可以開始解放到台灣的軍事行動」。

文中表示，「綜合社群網站上的傳言看，解放軍對台用兵第一波登陸的部隊都出現調動跡象」。先前美國曾要求說明反艦彈道導彈打靶情況，可能也只是這場大規模演習，其中一個專案的預演。近年來解放軍在台灣周邊海域實施空中行動時，會採取的電子對抗措施也不會少。

▲ 解放軍。（圖／CFP）

現在台6軍團和10軍團主力部隊正在進行編制調整；另一方面美國海軍航空母艦在從澳洲返回的路上，「這意味著，目前東亞地區美軍沒有可用的航空母艦或兩棲攻擊艦——換句話來說，如果攻台，解放軍將獲得48小時的美軍無法進行有力干涉的窗口。」但是，文中又寫道，並不是暗示這次演習會變為佔台軍事行動。

文中也指出，台灣已經感受到壓力，並且展開應對措施，「截止27日，也就是本週六，台灣已經開始發佈『教召令』，動員全台『役男』，準備事情不妙時設置『人肉沙包地帶』。」

之後作者又表示，目前武統台灣最大的障礙是大陸尚未做好接收台灣的準備；再來是美國會不會因此發起一場，導致中美兩敗俱傷，世界經濟研眾動盪的對華全面封鎖。綜合評估之後，文章中認為，「2020年可能是比現在更合適的時機」。