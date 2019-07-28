光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

▲香港抗議現場出現83式武警常服的警帽。（圖／翻攝自微博／環球時報）

記者馬叔安／綜合報導

日前反送中民眾在元朗與警方發生衝突時，在現場附近一輛車內發現數件疑似武器的藤條等物品，其中還有一頂疑似解放軍的軍帽，引發話題，不過《環球時報》微博27日澄清，該頂帽子是「83式武警常服的警帽」，已經停止使用數十年，如今只有在影視作品中才能看到。

香港部分民眾在27日舉行「光復元朗」遊行，期間爆發警民衝突，下午5點12分，示威者在泰祥街向警方扔雜物，警員先後施放懷疑胡椒噴霧及催淚煙驅趕，現場白煙瀰漫。警方舉黑旗警告。

▲同款警帽如今只能在影視作品中看到，圖為香港電影劇照。（圖／翻攝自微博／環球時報）

大陸國務院新聞辦公24日發表的《新時代的中國國防》白皮書發佈記者會上，有香港記者提問，面對「港獨」勢力抬頭，國防部會如何處理？吳謙指出，「關於你的具體問題，在《駐軍法》的第3章第14條有明確規定。」

這個答覆讓解放軍是否介入香港事務的議題受到關注，也使得如今這頂軍帽的出現引發外界話題。隨著《環球時報》的澄清，其微信公眾號28日調侃道，「當內地的網友們看到有人把這款『古董級』軍帽拿出來帶節奏時，一時間竟不知道該氣還是該笑。」

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