　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港抗議現場出現83式武警常服的警帽。（圖／翻攝自微博／環球時報）

▲香港抗議現場出現83式武警常服的警帽。（圖／翻攝自微博／環球時報

記者馬叔安／綜合報導

日前反送中民眾在元朗與警方發生衝突時，在現場附近一輛車內發現數件疑似武器的藤條等物品，其中還有一頂疑似解放軍的軍帽，引發話題，不過《環球時報》微博27日澄清，該頂帽子是「83式武警常服的警帽」，已經停止使用數十年，如今只有在影視作品中才能看到。

香港部分民眾在27日舉行「光復元朗」遊行，期間爆發警民衝突，下午5點12分，示威者在泰祥街向警方扔雜物，警員先後施放懷疑胡椒噴霧及催淚煙驅趕，現場白煙瀰漫。警方舉黑旗警告。

▲香港電影劇照。（圖／翻攝自微博／環球時報）

▲同款警帽如今只能在影視作品中看到，圖為香港電影劇照。（圖／翻攝自微博／環球時報

大陸國務院新聞辦公24日發表的《新時代的中國國防》白皮書發佈記者會上，有香港記者提問，面對「港獨」勢力抬頭，國防部會如何處理？吳謙指出，「關於你的具體問題，在《駐軍法》的第3章第14條有明確規定。」

這個答覆讓解放軍是否介入香港事務的議題受到關注，也使得如今這頂軍帽的出現引發外界話題。隨著《環球時報》的澄清，其微信公眾號28日調侃道，「當內地的網友們看到有人把這款『古董級』軍帽拿出來帶節奏時，一時間竟不知道該氣還是該笑。」

►►快訊／「光復元朗」爆發警民衝突　現場白煙瀰漫！

►►陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

ET快訊
快訊／《還珠3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了
清純女星下海被抓去關！上廁所「22名獄友圍一圈直盯下面」崩潰
獨／小王生日解鎖LINE！夫揭3寶妻「外遇甜吻照」報案反遭毆

關鍵字：武警軍帽,光復元朗,反送中,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

核電破冰！漳州等項目獲核准　4機組採「華龍一號」技術

光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

影／車廂驚見「清涼嫩妹」平躺地板！邊玩手機邊聊天超自在...乘客看傻眼

721遊行潑漆中聯辦陸國徽　港警逮首名嫌犯：28歲廚工

華聞快遞／香港旅遊零售業數據全面下跌

今日上環遊行申請被駁回　中聯辦「架水馬、塗膠」加強布防

陸媒齊轟川普「取消發展中地位論」：出於私心支持者少

網傳示威者圍堵數學家　丘成桐否認：污辱老人是自由？

元朗濺血衝突24傷2人嚴重　港警「拘捕11男」譴責暴力行為　

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

劉書宏：最喜歡的女歌手是鄭茵聲　問夏語心「有沒有喜歡我」..結果她說謊XD

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

核電破冰！漳州等項目獲核准　4機組採「華龍一號」技術

光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

影／車廂驚見「清涼嫩妹」平躺地板！邊玩手機邊聊天超自在...乘客看傻眼

721遊行潑漆中聯辦陸國徽　港警逮首名嫌犯：28歲廚工

華聞快遞／香港旅遊零售業數據全面下跌

今日上環遊行申請被駁回　中聯辦「架水馬、塗膠」加強布防

陸媒齊轟川普「取消發展中地位論」：出於私心支持者少

網傳示威者圍堵數學家　丘成桐否認：污辱老人是自由？

元朗濺血衝突24傷2人嚴重　港警「拘捕11男」譴責暴力行為　

中職明星賽快訊／戰技挑戰賽　打準大賽掀序幕

借宿好友家見美女　色男竟闖香閨「掀被窺下體」

揭發沙皇「裸露激情不倫戀」　教會憤怒抵制：放火燒戲院！

全民攜手「消除肝炎」　邁向無肝炎國度！

獨／男師如廁見門縫有反光！衝出逮18歲偷拍狼…手機滿是「清腸影片」

就愛吃台南越光米！　稻陣來六甲體驗稻米的一生

迎戰純網銀　銀行數位帳戶　比高利、拚回饋建立「小金庫」

快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了

滯銷578天破紀錄！收容所狗狗渴望被愛　卻因這限制沒人要

在地人也愛吃！桃園「洪記涼麵」清爽開胃　還有大腸蚵仔麵線

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

大陸熱門新聞

深蹲1000下！女大生2天後「..

林志玲被說整形索900萬！法院..

港警強勢清場　元朗17人送醫2..

車廂驚見清涼嫩妹　平躺地板玩手..

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房..

即／港警進入元朗站　驅散示威者

海綿彈射穿木盾　青年頭中彈流血

與示威者爆衝突　老人遭圍堵

5人捲入海　大叔「流著血」1個..

7歲女童基因突變！急速退化「成..

元朗衝突24傷　港警拘捕11人

尾隨長裙妹回家門口　壯男2度掀..

10歲童離家出走24天　烤蛇果..

更多熱門

相關新聞

港警逮首名潑漆中聯辦陸國徽嫌犯

反對修訂《逃犯條例》遊行的部分示威者在21日深夜，包圍中聯辦大樓潑漆抗議，其正門懸掛的大陸國徽也遭殃，如今港警於26日拘捕了首名涉案人士。根據《星島日報》報導，這名嫌犯士28歲的馮姓廚房工人，警方指控他當晚投擲雞蛋並衝擊中聯辦，以涉嫌侮辱國徽、刑事毀壞及非法集會將其拘捕。

港旅遊零售業數據全面下跌

今日上環遊行被駁回　中聯辦架水馬布防

網傳示威者圍堵丘成桐本人否認

元朗衝突24傷　港警拘捕11人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人救3命6年後病逝

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

Selina離婚3年「約阿中見面」

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：500萬飛了

度蜜月墜火山口！74kg老公狂吐血　她硬扛3.2公里

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3332元

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面