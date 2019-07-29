陳其邁宣布「補助受災戶2萬元」　心繫高雄網狂推：邁邁最用心

▲陳其邁關心高雄淹水災情。（圖／翻攝自陳其邁臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

高雄19日遭逢豪大雨，淹水災情慘重，高雄市長韓國瑜因而要求中央加發每戶受災戶新台幣2萬元補助。對此，行政院副院長陳其邁29日再度到高雄視察時表示，行政院已核定補助受災戶現金2萬元，使得網友紛紛留言「其邁才是真正高雄的大家長！」、「守護高雄邁邁最用心」、「疼惜高雄是邁邁，邁邁是高雄的幸福」

自高雄淹水災情發生以來，陳其邁頻頻到當地視察，他憂心地說，台灣位處颱風頻繁侵擾地帶，每次有颱風生成消息，鄉親們對大雨即將來臨的憂慮，都深深鎖在眉頭裡，「我一直記得鄉親們的需求，打造一個能夠安全生活的家園」。

陳其邁也於臉書宣布，針對7月19日豪雨造成高雄淹水事件，行政院已核定「受淹水高度50公分以上的受災戶，會補助現金兩萬元」，減輕市民負擔，協助儘快恢復日常生活。

陳其邁指出，總統蔡英文透過前瞻基礎建設計畫暨相關水利工程，3年多來共補助高雄66.8億，「前瞻計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」總經費19.2億，包括高雄鳳山溪中游改善方案、台南善化茄拔排水治理計畫等與居民生活息息相關的工程，「我都要求水利署同仁一定要用最高標準，儘速完工，讓大家放心過生活」。

對於陳其邁心繫高雄，29日又再度到高雄鳳山、台南善化視察水利防汛工程，網友紛紛留言表示支持，「其邁才是真正高雄的大家長！」、「守護高雄邁邁最用心」、「感謝有您，有您真好！我挺其邁我驕傲」