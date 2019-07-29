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美中29日重啟貿易談判　新華社：已有數百萬噸大豆運往中國

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▲▼川習會。（圖／路透）

▲川普和習近平6月在大阪G20峰會上見面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美中今（29日）重啟新一輪貿易談判；《新華社》28日報導，自從川習6月在G20峰會上會晤後，已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，詢問採購的內容還包括棉花、豬肉和高粱等農產品，目前已有一批農產品採購成交。

根據《新華社》報導，7月19至今，部分中國企業已經就採購新的大豆、棉花、豬肉和高粱等農產品向美國供應商詢價，且根據市場條件，已有一批農產品採購成交。報導進一步指出，中方會繼續向美方詢價，只要價格合理，預計還會有新的農產品採購成交。

▲▼美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）率團赴上海重啟新一輪貿易談判。圖為此前和中國國務院副總理會晤畫面。（圖／達志影像／美聯社）

報導表示，美國已經宣布豁免對110項中國輸美工業品加徵的關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨，但並未明確指出是否包含華為。《路透社》指出，這些關稅豁免是針對2018年7月6日以來，美國對中國價值340億美元進口產品所知家的25％關稅。美國貿易代表署（USTR）9日公布的豁免清單有效期可追溯到關稅實施當日，豁免期限則自9日起算一年。

美國貿易代表團週一即啟程前往上海進行美中新一輪貿易談判，是美中兩國自同意重啟談判後，第一輪的會談。

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關鍵字：美國,中國,美中貿易談判,上海

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