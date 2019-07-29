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上海夜經濟／首創夜生活CEO　用台灣小吃、時尚街區、廣場DJ開路

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▲▼上海外灘夜景。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海外灘夜景。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海自今年4月發布《關於上海推動夜經濟發展的指導意見》以來，致力打造「晚7點到次日6點」的夜間經濟，除大陸首創的設立夜生活CEO、夜間區長制度外，也透過引入台灣夜市，打造時尚街區、夜生活圈和推出24小時電影院等，打造新版夜上海，為內需市場注入強心針。

「擴大內需」一直是大陸確保經濟穩增長的手段之一，在今年國際情勢驟變下，從北京、上海等地開頭，提振夜間經濟發展，成為了大陸的重點政策之一。

▲▼豫園街道。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海豫園街道夜間亮燈。（圖／記者陳政錄攝）

不過發展夜間經濟、豐富夜生活也不等於無限上綱，今年6月官方就曾在長三角一帶，大力整治不合規範經營的按摩店、KTV及夜總會場所等，近月也參考國際大城市經驗，設立「夜間區長」、「夜生活CEO」制度，上海包括黃浦區、楊浦區、閔行區等地陸續走馬上任，夜間區長主要由各區分管區長擔任，統籌夜間經濟發展，並廣召相關行業人員擔任夜生活CEO，協助區長工作。

以閔行區為例，就以外國人齊聚的老外街，和商場萬象城、愛琴海購物公園跟阿拉城等，打造一體化的夜生活經濟區，包括在愛琴海購物公園內，引入有22家攤商、50多種台味美食的台灣夜市，7月26日已正式開市。

▲▼上海台灣夜市。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海閔行區愛琴海購物公園內，新開市的台灣夜市。（圖／記者陳政錄攝）

目前上海包括廣為人知的外灘、豫園老街、南京西路步行街、新天地商圈、衡山路酒吧街等，近年在淮海中路商圈附近，巨鹿路上的「FOUND 158」下沉式廣場，也成為新晉的夜間生活圈，1.4萬平方公尺聚集Taxx、Arkham等知名夜店和超過20家餐廳、酒吧，近月亦廣辦主題活動，譬如在中間廣場直接搭建DJ舞台表演。其他上海的夜間生活圈地點，還有如靜安區大沽路夜市、楊浦區大學路夜市等，甚至早年在昌里路、肇周路、仙霞路等地聚集過的夜市，也成為上海人期待能夠回味的夜經濟商圈。

共同籌設台灣夜市的台商周報社長楊文山、巨美加控股總經理鄭俊彥就說，本次在閔行愛琴海購物公園引入台灣夜市，除了讓攤商們發大財，也希望成為一個示範點，讓未來台灣夜市的美食和模式，能在上海其他地區推廣。

▲▼上海巨鹿路158。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海巨鹿路Found 158廣場。（圖／記者陳政錄攝）

不過為在經濟發展和在商家、住戶之間的關係取得平衡，新華社報導也引述據大沽路商家自治委員會會長張堅的說法，表示當地70多家商戶在商居關係緊張時，最高一個月接獲超過百件投訴，但後來商戶們制定公約、自我管理，譬如晚上11點後，商家會將外擺攤位收回室內、主動拜訪居民承諾音樂、躁聲不擾民等，才獲得認同。

按照上海商務部等九部門聯合推出的《關於上海推動夜經濟發展的指導意見》，涵蓋「國際範」、「上海味」、「時尚潮」等特點打造新版夜上海，目前除上述夜生活商圈打造，7月中旬黃浦區大光明、國泰電影院均加入首批「24小時放映」的劇院名單，並已有14家上海的博物館推出「夜遊」開放試點，未來也預計推動更多文藝類夜間項目。

ET快訊
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關鍵字：上海,夜間經濟,台灣夜市,外灘

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