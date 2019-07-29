台商邀富邦球員辦上海籃球營　全額捐內蒙扶貧做公益

▲富邦華一小勇士籃球營。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海富邦華一銀行在暑假期間，舉辦「2019小勇士籃球訓練營」，昨（28日）結訓儀式上，正在上海參加CBA夏季聯賽，備戰新球季的富邦勇士籃球隊員也現身與會，結束後將報名費和比賽積分全數化為公益基金，捐助內蒙古察右後旗扶貧項目，用於當地幼稚園的教學設施、供暖設備等。

今年是富邦華一銀行連續第二次，在上海舉辦籃球訓練營，結合7月啟動的首屆「籃球聚」品牌活動，除小勇士籃球訓練營外，還包括「富邦華一杯」青少年籃球聯賽、企業邀請聯賽等。

▲籃球營上，富邦勇士球員與小朋友們進行趣味比賽。（圖／富邦華一提供）

富邦華一副行長薛承雄表示，希望透過深耕籃球領域，傳遞勇氣與夢想的「正向力量」，帶動「勇不止息」的運動精神。 他也透露，經監管部門批准和支持，首張大陸台資銀行的信用卡，富邦華一預計明年初就會發行，目前相關準備已經完善，期待能幫助台商、台灣民眾在大陸有更好的資金運用規劃。

富邦華一公益基金會進一步表示，繼先前的二手書義賣活動後，本次籃球營的報名費，以及結訓當天小朋友的比賽積分，都將化為愛心基金，包括比賽積分以1:100配捐形式後，共捐出50萬用於內蒙古察右後旗扶貧項目，讓小勇士們不只學習籃球運動精神，更培養一顆大愛的心。

▲富邦華一小勇士籃球營。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的，近日正於上海，受邀參加長三角CBA夏季聯賽的富邦勇士籃球隊員劉韋辰、蕭順議、林孟學、林郅為也現身結訓儀式，與小勇士們一同進行趣味抄球賽、5v5對抗賽等，希望點燃孩子們對籃球的喜愛與夢想。

首次參加CBA夏聯比賽的林郅為在會後受訪時，也分享本次參賽心得。他說，CBA球隊普遍有身高優勢，但現在「連中鋒也很會投三分」，台灣選手更應全能發展，而高強度的比賽經驗，對他未來參加中華隊出征國際賽的時候，也很有幫助。

蕭順議則是第二度體驗CBA等級的比賽，要求高的他自評此次的表現並不及格，仍有很大進步空間，面對大陸對抗性強，比較「悍」的球風，台灣球員更應發揮好速度快、外線準的特質，並增強對機會的把握度，才能守住領先。