美威脅取消中國「開發中國家」地位　陸媒狠批故技重演「霸道蠻橫」

▲世界貿易組織（WTO）在瑞士日內瓦的總部。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普26日向世界貿易組織（WTO）施壓，要求取消承認中國及其他相對富有國家特殊的「開發中國家」地位，並限時90天內取得實質進展。大陸官媒《人民日報》28日痛批美國「霸道蠻橫」，同時強調「誰是世貿組織的發展中成員，顯然不應該用美國利益來界定，也不可能由美國一些人說了算」。

署名「鐘聲」的文章稱，在第12輪中美經貿高級別磋商舉行之際，美國一些人又玩起了威脅施壓的老把戲，從箱底翻出世界貿易組織發展中成員地位問題，故技重演，不得人心。同時痛批美方「狂妄自大盡顯無遺，其霸道蠻橫的嘴臉寫滿了對正常國際經貿秩序的挑戰和無視。」

文章指出，「中方和印度等10個開發中成員最近就提交共同提案，表明了應該由開發中成員自己決定是否以及如何使用特殊與差別待遇。」

「特殊與差別待遇是解決發展鴻溝和能力缺失的重要政策工具，是世貿組織賦予所有開發中成員的合法權利，也是多邊貿易規則的重要組成部分」，文章說，「但美國一些人根本無視這些事實、邏輯、規則，在他們的眼中就只有一條，只要於我有利，管他洪水滔天。所以，大約2/3的世貿組織成員享受發展中成員特殊與差別待遇，便成了他們的眼中釘、心中痛。」

▲《人民日報》批美國霸道。（圖／翻攝人民網截圖）



美國表示，當前的經濟指標都證實了作為全球第二大經濟體的中國不該是開發中國家，對此，文章提出「中國人均水平與發達國家仍有較大差距」、「中國距離貿易強國還有很長路程」等各項辯駁，並說「從各方面事實情況來看，中國仍然是世界上最大的發展中國家」。

最後，文章強調，「世貿組織改革不是由少數霸權國家說了算的，而是要尊重全體成員的普遍意願」，「那個所謂的『90天』時限，不過是欺世者的狂言狂語，其所謂單方面行動又是什麼，世人將等著看。」

川普26日在推特上寫道，「當世界上最富有的國家聲稱自己是開發中國家，規避世貿組織的規則並獲得特殊待遇時，世貿組織就已經遭到破壞，不能再這樣下去！我今天指示USTR採取行動，停止以犧牲美國為代價欺騙這個系統。」

▲美國總統川普。（圖／路透社）



川普備忘錄提到，若90天內沒有見到世貿組織規定出現實質進展，華府將不再對待「不正確的自稱為開發中國家，且按世貿組織規定及協商、不當尋求彈性獲益的組織成員」為開發中國家。

此外，備忘錄指出，全球10個最有錢的經濟體中有7個宣稱是開發中國家，包括墨西哥、南韓、土耳其等，都是20國集團（G20）成員。《法新社》報導，儘管這份備忘錄點名多個國家，但大致仍指向中國。