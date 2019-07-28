　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美威脅取消中國「開發中國家」地位　陸媒狠批故技重演「霸道蠻橫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 世界貿易組織（WTO）在瑞士日內瓦的總部。（圖／路透）

▲世界貿易組織（WTO）在瑞士日內瓦的總部。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普26日向世界貿易組織（WTO）施壓，要求取消承認中國及其他相對富有國家特殊的「開發中國家」地位，並限時90天內取得實質進展。大陸官媒《人民日報》28日痛批美國「霸道蠻橫」，同時強調「誰是世貿組織的發展中成員，顯然不應該用美國利益來界定，也不可能由美國一些人說了算」。

署名「鐘聲」的文章稱，在第12輪中美經貿高級別磋商舉行之際，美國一些人又玩起了威脅施壓的老把戲，從箱底翻出世界貿易組織發展中成員地位問題，故技重演，不得人心。同時痛批美方「狂妄自大盡顯無遺，其霸道蠻橫的嘴臉寫滿了對正常國際經貿秩序的挑戰和無視。」

文章指出，「中方和印度等10個開發中成員最近就提交共同提案，表明了應該由開發中成員自己決定是否以及如何使用特殊與差別待遇。」

「特殊與差別待遇是解決發展鴻溝和能力缺失的重要政策工具，是世貿組織賦予所有開發中成員的合法權利，也是多邊貿易規則的重要組成部分」，文章說，「但美國一些人根本無視這些事實、邏輯、規則，在他們的眼中就只有一條，只要於我有利，管他洪水滔天。所以，大約2/3的世貿組織成員享受發展中成員特殊與差別待遇，便成了他們的眼中釘、心中痛。」

▲▼《人民日報》批美國霸道。（圖／翻攝人民網截圖）

▲《人民日報》批美國霸道。（圖／翻攝人民網截圖）

美國表示，當前的經濟指標都證實了作為全球第二大經濟體的中國不該是開發中國家，對此，文章提出「中國人均水平與發達國家仍有較大差距」、「中國距離貿易強國還有很長路程」等各項辯駁，並說「從各方面事實情況來看，中國仍然是世界上最大的發展中國家」。

最後，文章強調，「世貿組織改革不是由少數霸權國家說了算的，而是要尊重全體成員的普遍意願」，「那個所謂的『90天』時限，不過是欺世者的狂言狂語，其所謂單方面行動又是什麼，世人將等著看。」

川普26日在推特上寫道，「當世界上最富有的國家聲稱自己是開發中國家，規避世貿組織的規則並獲得特殊待遇時，世貿組織就已經遭到破壞，不能再這樣下去！我今天指示USTR採取行動，停止以犧牲美國為代價欺騙這個系統。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

川普備忘錄提到，若90天內沒有見到世貿組織規定出現實質進展，華府將不再對待「不正確的自稱為開發中國家，且按世貿組織規定及協商、不當尋求彈性獲益的組織成員」為開發中國家。

此外，備忘錄指出，全球10個最有錢的經濟體中有7個宣稱是開發中國家，包括墨西哥、南韓、土耳其等，都是20國集團（G20）成員。《法新社》報導，儘管這份備忘錄點名多個國家，但大致仍指向中國。

ET快訊
寫作業想睡覺！他竟將「10公分銀針」插進尿道　醫生拔了2小時
小情侶開房15樓床戰被看光！洗窗工人竟露出一抹詭笑

關鍵字：世界貿易組織,WTO,開發中國家,中國,印度,川普,人民日報,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國國新辦29日開記者會　主講「香港當前局勢立場和看法」

美威脅取消中國「開發中國家」地位　陸媒狠批故技重演「霸道蠻橫」

香港再遊行！發起人拒簽收反對通知書：預計不超過2000人

籲學生「目光放遠」　出席軍事夏令營林鄭月娥挺一國兩制

國中畢業農民「花16年自製飛機」　成功圓夢1.5小時...隔天就被拆

影／寫作業想睡覺！男孩竟將「10公分銀針」插進尿道...醫生拔了2小時

元朗遊行「未獲批准」爆大規模衝突　申請人被港警帶走調查

今年最大範圍！40度熱浪炸陸　10地區破7月歷史極值

核電破冰！漳州等項目獲核准　4機組採「華龍一號」技術

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

劉書宏：最喜歡的女歌手是鄭茵聲　問夏語心「有沒有喜歡我」..結果她說謊XD

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

中國國新辦29日開記者會　主講「香港當前局勢立場和看法」

美威脅取消中國「開發中國家」地位　陸媒狠批故技重演「霸道蠻橫」

香港再遊行！發起人拒簽收反對通知書：預計不超過2000人

籲學生「目光放遠」　出席軍事夏令營林鄭月娥挺一國兩制

國中畢業農民「花16年自製飛機」　成功圓夢1.5小時...隔天就被拆

影／寫作業想睡覺！男孩竟將「10公分銀針」插進尿道...醫生拔了2小時

元朗遊行「未獲批准」爆大規模衝突　申請人被港警帶走調查

今年最大範圍！40度熱浪炸陸　10地區破7月歷史極值

核電破冰！漳州等項目獲核准　4機組採「華龍一號」技術

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

台鐵又遇逃票奧客！拒補票還在月台咆哮　害列車誤點23分鐘

不斷更新／中華隊前5局啞火　5局結束中職3：0中華

「開吉」400名韓粉！　王瑞德現身高雄挺煎餅：我不是被嚇大的

綠蠵龜七股擱淺水門　台南海巡急救援

瓊斯盃／三菱電機無尾熊打爆紐西蘭　日本5連勝封后

路邊驚見「泥人」揮手...他跌落田地「泡整夜爛泥」隔天獲救

折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...

史上最美月亮水晶變身器！《美少女戰士》2020年限定粉餅　粉絲必收藏

有了情人也別忘了老爸！用這3款「男人味」造型蛋糕讓他們笑開懷

U12世界盃／中華隊抗日大戰　許閔嵐之子許子承扛先發

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

大陸熱門新聞

深蹲1000下！女大生2天後「..

林志玲被說整形索900萬！法院..

港警強勢清場　元朗17人送醫2..

車廂驚見清涼嫩妹　平躺地板玩手..

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房..

即／港警進入元朗站　驅散示威者

寫作業愛睏　男孩竟將銀針插進尿..

海綿彈射穿木盾　青年頭中彈流血

尾隨長裙妹回家門口　壯男2度掀..

與示威者爆衝突　老人遭圍堵

農民「花16年自製飛機」圓夢　..

5人捲入海　大叔「流著血」1個..

人民幣下個月「換新裝」增加防偽

更多熱門

相關新聞

美國女上校指控空軍上將：射精在我褲子上

美國51歲陸軍女上校史布列史托瑟（Kathryn Spletstoser）日前接受媒體專訪時自爆，今年4月才被提名為副參謀總長海頓（John Hyten）曾多次性騷擾她。她表示，「海頓在未經我允許的情況下強吻我、壓在我身上，甚至射精在我的褲子上。」

她錯過班機　被安排與陌生男共住

1歲龍鳳胎遭粗心爸留後座8hrs熱死　

川普嗆非裔眾議員選區：全美最爛

朱凱西加入川普競選團隊：超興奮

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人救3命6年後病逝

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

Selina離婚3年「約阿中見面」

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3332元

度蜜月墜火山口！74kg老公狂吐血　她硬扛3.2公里

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟露出微笑

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：500萬飛了

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面