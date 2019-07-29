上海夜經濟／引進網紅台灣夜市　蚵仔煎、大腸包小腸通通吃得到

記者陳政錄／上海報導

恰逢官方推動夜間經濟，「台灣夜市」成為上海閔行區的敲門磚！日前擁有超過50種台灣美食的22家攤商，在愛琴海購物公園商場正式開市。包括九份芋圓、士林香腸、宜蘭肉捲、蚵仔煎、日月潭香菇茶葉蛋等台灣美食小吃，如今可以在上海一次滿足，造福大陸民眾更溫暖當地台灣遊子的胃。

「來芒果雪花冰欸，新鮮芒果、純牛奶做的喔!」、「弟弟，你的香腸要不要加蒜頭?」在台灣人熟悉的熱情吆喝聲中，26日當天開幕的台灣夜市從下午5點到晚上9點半，營業額就達到14萬元人民幣（約合新台幣65萬元）。

▲上海台灣夜市。（圖／記者陳政錄攝，下同）

共同籌辦夜市的上海台商周報社長楊文山指出，為推動夜間經濟發展，閔行區官員去年底就曾來台考察，發現台灣夜市特別歡樂、祥和，決定引進，先選在閔行最成熟的商業區試點，7月26日到9月15日近兩個月的時間內，平日下午到晚上，周末從早上11點就開始於商場的內部街道開市。

本次22家攤販中，有15家專程從台灣前來，其餘也多是由台商在大陸配偶主導，引進美食以北部夜市為主，包括士林蚵仔煎和大香腸、宜蘭肉捲、九份芋圓、西門町蚵仔大腸麵線，還有中南部的日月潭阿嬤古早味香菇茶葉蛋、六合夜市大腸包小腸等，現場更有由台灣青年組成的雲門鼓集樂團，定期表演炒熱氣氛。

▲楊文山秀出第一批由台灣人申請，在上海的夜市攤商經營許可證明。

為了完整呈現原汁原味，近兩個月這十幾位台灣攤販都將常駐上海，芒果雪花冰電老闆娘在場手把手教導員工刨冰機操作秘訣，以及芒果切法和裝盤藝術，她說，常聽人討論大陸市場，這次決定自己來看看，在台北的店就先請員工經營。其他攤位老闆也不惶多讓，臭豆腐滿滿的台式泡菜、士林大香腸配上蒜頭片，呈現道地的台灣吃法。

開幕當天，台灣夜市除了吸引當地台灣遊子駐足，更有不少曾到過台灣的陸客慕名而來，一名陸客就表示，去台灣玩時就很喜歡夜市的氛圍，覺得台灣香腸味道更香，用料紮實飽滿；一位在上海從事金融業多年的台商爸爸，當天帶著全家前來捧場，他說在外地能吃到熟悉的家鄉味，還是正宗的台灣夜市，實在很讓人感動，希望在大陸出生的兒子，也能品嘗爸爸媽媽從小吃到大的小吃。

楊文山說，台灣小吃的特色就是多元化、很親民，現在庶民經濟興起，希望能讓攤商們一起「發大財」，更打造成大陸台灣夜市經營的典範，在大陸官方推動夜間經濟的背景下，拓展市場。

將台灣味帶到大陸，受限兩地法規不同，也不是這麼容易，在官方要求夜市的食安、消防標準一律比照餐廳下，開市下午台灣夜市才拿到上海第一批，由台灣人申請到的夜市攤販經營許可證，上海蘇暢文化傳播市場拓展部總經理李仁人坦言，不只生熟食必須分開處理，炸爐和烤架旁的桌面材質都必須用鐵板，還要獨立的排煙系統，增加不少隱性成本，但也有助於台灣小吃在大陸落地時能更加規範、走得更遠。