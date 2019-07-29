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鄰座正妹大露「紋身白美腿」！他搭車見阿嘶一幕超嗨：想搭訕　網卻狂勸退

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▲▼搭火車碰到白皙辣腿正妹，他急忙發文求救。（圖／翻攝自微博）

▲搭火車碰到白皙辣腿正妹，心動男急忙發文求救。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳2張照片，一名男子搭火車時，突然發現坐在鄰座的正妹秀出超大片的白皙美腿，特別的是，上頭還有著酷炫的刺青，讓他十分想搭訕接近。不過網友看完他的「豔遇」後卻不斷勸退，「要是是大哥的女人，你得罪的起？」、「你敢的話就上吧」。

▼正妹大秀美腿，上頭刺青也毫無保留的展現出來。（圖／翻攝自微博）

▲▼搭火車碰到白皙辣腿正妹，他急忙發文求救。（圖／翻攝自微博）

從照片可見，火車正妹當時正在補妝並且翹著二郎腿，絲毫不知自己的白腿露出一大片，讓上面葉子形狀的刺青全見了光；此外，她身上穿的薄紗非常具有「透視感」，手臂內側的紋身也跟著一覽無遺。發文者看到後狂流口水，並且將這火辣的一幕分享到網上，不過他也擔心「萬一是大哥的女人，怎麼辦？」只好請教老司機們該如何一親芳澤。

網友看完後紛紛表示，「先撩再說！」、「放心啦，她的男人比你見過的女人多」、「看看臉再說吧」、「大哥的女人可不好惹」、「也可能女人就是大哥！」、「大哥的女人怎麼會坐經濟艙？」、「你想太多啦，大哥女人怎麼會刺青刺一隻米老鼠？」。

▲▼搭火車碰到白皙辣腿正妹，他急忙發文求救。（圖／翻攝自微博）

還有人說，「你如果成功上了，你就是大哥了！」、「大哥應該關進去了啦，快把握機會」、「轉過頭是老奶奶就恭喜了」、「你可以做大哥的男人，然後一家三口幸福生活在一起」、「阿嘶～真性感啊！祝你戰勝大哥，贏得美人」。

不過記者查證以後發現，這組圖片早在2007年就流傳過一陣子，當時也引起了一票網友騷動，如今事隔12年，許多人依舊臣服於這雙美腿。

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關鍵字：火車,美腿,刺青,紋身,正妹,搭訕,老司機,白腿,薄紗

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