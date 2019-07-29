45萬見一面！「雪乳白皙網美」直播出bug露真面目　男粉崩潰：還我錢

▲網美直播時意外露出真面目。（圖／翻攝自新聞晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸直播平台「鬥魚」一位因蘿莉音超火的網美近日因長相慘遭「翻車」，她曾號稱要花10人民幣（約新台幣45萬元）才能見一面，日前直播時真面目意外曝光，慘遭眾網友大呼「大受欺騙」。她平時直播時，都是用動漫圖片遮臉，結果在當天的直播中遮臉圖片沒顯示，被發現原來是一個58歲大媽！

據《新聞晨報》報導，這位不小心暴露真實長相的網美在直播平台上暱稱為「喬碧蘿殿下」，平時直播時聲音非常可愛，偶爾還會在社交平台上發佈自己的照片。「她」大眼睛、高鼻樑、小嘴巴、皮膚白皙，還經常在發佈的照片中若隱若現露出「雪乳」，吸引了眾多男粉絲追蹤。

沒想到，她25日和另外一位網美直播時因軟體出現了bug，遮擋用的圖片沒顯示，真實容貌慘被曝光，竟是一位皮膚黝黑的中年大媽。追蹤已久的男粉絲全崩潰了，紛紛大呼受騙，其中一名砸了10萬人民幣（約新台幣45萬元）刷禮物的男粉絲更是憤怒到銷號。有粉絲還曝出這位網美曾表示線下見面可以，但得刷10萬人民幣的禮物才行。

▲喬碧蘿殿下（右）和mix晴子（左）開聯合直播意外曝光真面目。（圖／翻攝自bilibili）

當天直播中，「喬碧蘿殿下」絲毫不知自己真面目已經曝光，用真面目直播了很長時間了。事件發生後，她為了挽回局面，不斷發佈自己化妝過並PS後的影片，證明自己顏值很高。不過男粉絲這回「聰明」了，絲毫不買帳。

網友笑噴，「翻車現場，太慘了」、「大多數直播不化妝不開濾鏡，長相就那樣，都不出眾」、「網上很多網美的臉都是假的，不是加了10幾層的濾鏡就是整了10幾次的容」、「真真假假假假真真，就看誰願意上鉤」、「只要你P圖P得好，你也可以當網美」。

▼她事發後為了挽回局面，不斷發佈自己經過p過的圖片。（圖／翻攝自新聞晨報）



