「只是想交個朋友」男子停車搭訕國一女　個資全洩嚇壞父母

▲白色轎車在街尾停下等女生過去。（圖／東森新聞）

實習記者傅一珩／綜合報導

新北市八里一社區16日中午12點半出現一輛白色轎車，該車駕駛在看見一名國中女生後，將車子停在幾乎無人經過的果園旁，隨後向其搭訕，並詢問相關個資。女孩家長得知後將這件事傳上網路，並立刻報警，生怕來者不善。

根據家長提供的監控畫面顯示，該名女學生正走在去往安親班的路上，一輛白色轎車先是從女生身邊緩緩經過，在看到女生後又刻意在街尾左轉，停在路口等女生過去。隨後駕駛就搖下車窗和女生搭訕，據女孩家長透露，男子將車停在人煙稀少的果園，並且還詢問女孩「要去哪裡」、「幾點下課」以及其他個資。家長事後得知女孩將訊息統統告訴男子，生怕孩子遭到騷擾，立即報案求助。

警方表示，雖然白車車主的行為未構成騷擾，但怕事後存在隱患，仍根據車牌找到車主，約談男子到案了解。該名男子稱自己只是想要交朋友，但女學生剛升國一，遇到陌生人詢問不敢回應，回家便告訴父親。女生家長也表示，當時男子可能有一些動作，「女孩就跑了啊，回來就告訴爸爸，爸爸就很緊張」。

▲家長將事情傳上網路提醒鄰居注意。（圖／東森新聞）

女孩家長表示，搭訕聊天雖然不違法，但是就怕對方來者不善，所以將此事傳上網路，提醒鄰居小心此類情況。（新聞來源：東森新聞）