「一年帶你住帝寶！」直銷妹騙保全員終自殺　輕判10月

▲帝寶直銷妹張鳳桂，二審獲輕判10月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市從事直銷的女子張鳳佳，在臉書上張貼各種炫富照，謊稱「一年帶你住帝寶」，招攬下線投資。一名年輕保全誤信，遭騙抵押700萬元房產、簽本票，最後被地下錢莊高利貸逼死自殺。張女一審獲得輕判後，案件上訴二審，高院24日宣判，高院還是輕判10月，並宣告沒收不法所得262萬元，可上訴。

張女年僅20歲，身材高大粗壯，她從2016年初起，就在臉書上張貼許多與名車、鈔票的合照，還寫上「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「這周帶出1位新人單週收入破7萬了」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、1年內帶你入住帝寶」、「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎」等文字，引人注目。

2017年中，當時22歲的李姓保全員注意到張女臉書，主動連繫，並誤信每投資250萬元，1年後就可獲利300萬元的謊言。但月薪2萬多的李男，並無資金投資，張女就慫恿李男抵押父親留下的房產，向地下錢莊業者抵押借款。李男照做，借貸後並簽下550萬元本票，李男取得250萬元，約定每月利息8％。李男拿到250萬元馬上就交給張女，但張女拿到錢後並未投資，反倒用來吃喝玩樂與償還自身債務。

李男簽下本票後，還不出每個月18萬元的高額利息，3個月後地下錢莊業者又拿出不動產買賣契約書，將房屋以700萬元賣給他，業者謊稱李男只要能還清250萬元，就不會過戶房屋，還在契約書上書寫收了李男150萬元。李男實在還不出利息，最後在2017年底，以電線上吊自殺。檢警展開調查，最後對張女與地下錢莊業者提起公訴。

一審法院認定張女犯下「詐欺取財罪」，輕判有期徒刑1年，另外地下錢莊業者被以「重利」、「偽造文書罪」判刑7月。案件上訴二審，高院審理後，仍認定張女僅犯「詐欺取財罪」，減輕為有期徒刑10月，並宣告沒收犯罪所得262萬元；另外業者也被以「重利罪」判刑7月。本案檢方仍可對2人提出上訴。