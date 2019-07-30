父親節禮物來了！爸爸「3階段規劃」投保策略曝光　低保費就有高保障

▲進入家庭的父親必須根據自身處境與經濟狀況，打造良好的保險環境。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

根據哈佛針對成年男性心理研究，影響男人心中幸福的兩件事情主要是生理健康比同儕好，二來是養育小孩帶來的生命成就感與社會認同，但想要擁有這樣明確的幸福感，除了提高家庭的生活品質之外，也必須思考如何帶給自己與家人更大的保障。有產險業者在父親節前夕提供合適的保險產品，讓已經進入家庭的父親們量身規劃。

不同世代的爸爸們有著不同的保險規劃，以平均初婚年齡起30至40歲的新手爸爸為例，和泰產險建議，可以運用「高實支實付」傷害醫療保險的個人傷害意外險，讓自己不因意外或疾病的手術醫療費用，而使家庭經濟受到額外的負擔；同時也可以為幼小的新生兒女規劃兒童的傷害險，在家庭經濟較薄弱的初期，以低保費讓自身跟孩子都擁有高保障。

而針對事業穩定成型、40至50歲的中壯年爸爸，孩子逐漸進入教育的後期階段，此時父親的身體機能也已進入生命中期，過去積勞成疾的健康風險與日俱增，建議規劃具有意外失能醫療給付的個人傷害保險，其中包含符合1至3級失能需要的特別看護費用「時來運轉」專案，相關的保額最高達200萬，一次給付讓意外發生時不使家人頓時陷入經濟困境。

至於50至60歲的熟年爸爸，眼見膝下兒女漸漸有了自身的經濟能力與家庭，許多爸爸開始規劃海外旅遊，建議可安排針對海外活動期間也能有保障增額給付的「足勇健」傷害保險專案，為熟年壯遊世界的足跡多添一分保障。此專案更能續保至75歲，安心到老。

除了爸爸自身的個人保險規劃之外，針對居住保障的居家綜合險「真顧家」專案，其中的住宅日常生活責任保障內容，也能為家人編織出安全生活的防護網。每位父親陪伴子女成長，經歷生命中每一次的冒險，就要考慮用保險守護生活。