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父親節「郵我愛爸爸」明信片書寫　中華郵政推廣傳愛

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▲台南郵局在下營區下營國中前庭，舉辦父親節「郵我愛爸爸」明信片書寫推廣活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南郵局在下營區下營國中前庭，舉辦父親節「郵我愛爸爸」明信片書寫推廣活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華郵政以傳遞「愛與希望」自許，扮演「美好生活連結者」及「貼心服務提供者」的角色；為表示對父親的感恩，方便民眾郵寄之意，特發行父親節明信片，每張10元，圖案呈現超人爸爸背著孩子的幸福畫面，傳遞父親節溫馨與感恩之意涵。

台南郵局局長黃良江表示，由於網際網路科技之發達，以致手寫信函逐年遞減，為向普天下辛勤的爸爸表達感謝及祝福，喚起國人重視行孝、表現孝意的傳統美德，7月31日上午9時20分，在下營區下營國中前庭，舉辦父親節「郵我愛爸爸」明信片書寫推廣活動。

台南郵局企劃行銷科凃祥槤副科長，現場邀請老師及學生於台南郵局提供之父親節明信片，手寫對爸爸的感謝與祝福，接續投入現場的郵筒，由台南郵局的綠衣天使把愛傳遞出去，該校教務王主任與學務黃主任帶領學生歡喜參與本活動，讓學生增加寫信給爸爸的機會，也希望下次與郵局再次配合。

黃局長進一步表示，為鼓勵學生勇敢表達對父親的敬意，讓校園洋溢幸福溫馨氛圍，另於8月7日上午8時20分，在北區大港國小前庭，辦理另一場明信片書寫推廣活動，期望借此活動，號召更多學子們寫出對爸爸滿滿的感謝與敬意，喚起年輕一代尊敬長輩及重視行孝的傳統美德。

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關鍵字：父親節,明信片,書寫,中華郵政

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