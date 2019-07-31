花蓮市慶祝父親節走復古風　45模範父親代表阿爸的年代受表揚

▲▼今年96歲的鄭連春（上）與82歲的温思文（下）將代表花蓮市接受花蓮縣模範父親表揚。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市今年慶祝父親節大走復古風，8月3日模範父親表揚活動中，將有45位模範父親在阿爸的年代氛圍裡齊聚一堂，接受花蓮市長魏嘉賢與各界的表揚肯定，其中國安里鄭連春、主和里温思文將在8月8日父親節這一天代表花蓮市接受花蓮縣模範父親表揚。



經由各里及各部落推薦評選，花蓮市模範父親名單出爐，花蓮市公所8月3日上午在美侖大飯店舉辦模範父親表揚活動，今年的模範父親表揚大會走復古風，以「阿爸的年代」為主題。





代表花蓮市接受縣模範父親表揚的鄭連春居住國安里，今年96歲的他出生於桃園，家境清寒，自幼失恃，由奶奶一手撫養長大，成年後來到花蓮，在機緣之下，和日本師傅學習鐵工，並經營永昌鐵工廠，直至退休。鄭連春與妻子育有四男二女，生活小康，四個男孩都在其鐵工廠工作，由於鄭連春年事已高，鐵工廠目前交由四子鄭智榮接手管理。在子女心目中，自小接受日本教育的鄭連春，行事相當嚴謹，為人重視誠信，也影響到子女為人處事的態度。



另外一位也是代表花蓮市接受縣模範父親表揚的温思文居住主和里，今年82歲，温思文退伍後在花蓮地方法院擔任雇員，努力自學，考上書記官，工作上表現優秀，盡忠職守，長官及同仁對其讚譽有加。温思文在民國八十三年於地方法院總務科長退休，與妻子呂喜美含飴弄孫，享受天倫之樂。夫妻育有二男一女，用心教育栽培，長子温宏發在公路總局擔任工程課長，長女温之靖為自強國中老師，次子温宏貴經營數學補習班並兼任老師，三人在不同專業均有優越表現。