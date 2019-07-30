盤點父親節送禮趨勢　iPhone Xs、音波震動牙刷登上寵爸清單

▲東森購物觀察，刮鬍刀仍是今年父親節送禮的熱門選項。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距離8月8日父親節只剩下一週，消費者捉緊時間選購父親節禮物，像是電動刮鬍刀、3C等商品網購買氣熱絡，而在這波寵爸商機中，多家電商業者也進一步盤點站上熱銷排行並統整今年的採買趨勢，讓還在猶豫、不知道該送什麼禮的人做為參考。

東森購物觀察，每年父親節禮物最熱門、銷售最突出的就是刮鬍刀，今年也一樣，因此這次與德國百靈合作祭出優惠好康，指定商品買就送火鍋券，東森幣最高回饋8%，而全系列商品種類完整，價格帶從1,000元至20,000元都有，其中3和5系列，價格在4,000元上下賣得最好。

樂天市場統整7月站上父親節送禮熱銷商品，3C、生活精品和保健食品三大類分別攻佔排行榜前3名，另進一步發現到30歲年輕爸爸們最希望收到最新3C流行產品、40～60歲爸爸們喜歡收到生活精品類別禮物、60歲以上父親們偏好能夠放鬆身心靈、紓緩身體疲倦的按摩椅；兒女們則是偏向選購照顧父親健康的保健食品類為最大宗。

▲Yahoo奇摩購物中心盤點平台熱銷數據發現，除了刮鬍刀，「音波震動牙刷」異軍突起，成為新興送禮選擇。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

隨著父親節即將到來，買氣也明顯升溫，Yahoo奇摩購物中心盤點平台熱銷數據發現，父親節禮物平均客單價約落在3,000元，相較過往購買預算提高2成，消費者開始趨向購買較為高價但實用性商品，包含刮鬍刀、空氣清淨機、義式咖啡機、按摩小家電等，不過今年有別於過往，「音波震動牙刷」異軍突起，成為新興送禮選擇。

Yahoo奇摩購物中心品類經理林佩玉表示，近年消費者口腔觀念提升，加上搭配行銷活動優惠與網紅推薦，帶動今年音波震動牙刷銷售大幅成長，成為父親節禮物清單中的黑馬。

生活市集公布站上父親節人氣禮品Top5，依序為智慧型手機、滴雞精禮盒、平板電腦、手持式蒸氣掛燙機、低藍光液晶電視；觀察發現智能3C蟬聯最熱銷品類，其中iPhone Xs近兩週銷量較前兩週大幅成長2倍，一舉登上父親節禮品熱銷冠軍；此外，養生風氣盛行，不少消費者偏好採購滴雞精禮盒以表孝心，單週內熱賣超過6,000包。網站業者分析今年父親節採購趨勢指出，實用性高的小型家電仍是高人氣送禮品類，其中又以年年熱銷、科技感十足的智能3C最受青睞，囊括榜單上兩席次。