　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

盤點父親節送禮趨勢　iPhone Xs、音波震動牙刷登上寵爸清單

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

電商盤點父親節採購趨勢（圖／業者提供）

▲東森購物觀察，刮鬍刀仍是今年父親節送禮的熱門選項。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距離8月8日父親節只剩下一週，消費者捉緊時間選購父親節禮物，像是電動刮鬍刀、3C等商品網購買氣熱絡，而在這波寵爸商機中，多家電商業者也進一步盤點站上熱銷排行並統整今年的採買趨勢，讓還在猶豫、不知道該送什麼禮的人做為參考。

東森購物觀察，每年父親節禮物最熱門、銷售最突出的就是刮鬍刀，今年也一樣，因此這次與德國百靈合作祭出優惠好康，指定商品買就送火鍋券，東森幣最高回饋8%，而全系列商品種類完整，價格帶從1,000元至20,000元都有，其中3和5系列，價格在4,000元上下賣得最好。

樂天市場統整7月站上父親節送禮熱銷商品，3C、生活精品和保健食品三大類分別攻佔排行榜前3名，另進一步發現到30歲年輕爸爸們最希望收到最新3C流行產品、40～60歲爸爸們喜歡收到生活精品類別禮物、60歲以上父親們偏好能夠放鬆身心靈、紓緩身體疲倦的按摩椅；兒女們則是偏向選購照顧父親健康的保健食品類為最大宗。

電商盤點父親節採購趨勢（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩購物中心盤點平台熱銷數據發現，除了刮鬍刀，「音波震動牙刷」異軍突起，成為新興送禮選擇。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

隨著父親節即將到來，買氣也明顯升溫，Yahoo奇摩購物中心盤點平台熱銷數據發現，父親節禮物平均客單價約落在3,000元，相較過往購買預算提高2成，消費者開始趨向購買較為高價但實用性商品，包含刮鬍刀、空氣清淨機、義式咖啡機、按摩小家電等，不過今年有別於過往，「音波震動牙刷」異軍突起，成為新興送禮選擇。

Yahoo奇摩購物中心品類經理林佩玉表示，近年消費者口腔觀念提升，加上搭配行銷活動優惠與網紅推薦，帶動今年音波震動牙刷銷售大幅成長，成為父親節禮物清單中的黑馬。

生活市集公布站上父親節人氣禮品Top5，依序為智慧型手機、滴雞精禮盒、平板電腦、手持式蒸氣掛燙機、低藍光液晶電視；觀察發現智能3C蟬聯最熱銷品類，其中iPhone Xs近兩週銷量較前兩週大幅成長2倍，一舉登上父親節禮品熱銷冠軍；此外，養生風氣盛行，不少消費者偏好採購滴雞精禮盒以表孝心，單週內熱賣超過6,000包。網站業者分析今年父親節採購趨勢指出，實用性高的小型家電仍是高人氣送禮品類，其中又以年年熱銷、科技感十足的智能3C最受青睞，囊括榜單上兩席次。

ET快訊
LINE電腦版打「1+1=」驚人結果曝光！對話框秒變ＯＯＯ　
4歲男童「捲車底」拖行200公尺血濺染地　媽目擊崩潰：是我孩

關鍵字：父親節,網購,電商,寵爸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時30秒「超商免費搬」！全家歡慶會員數破千萬回饋季開跑

盤點父親節送禮趨勢　iPhone Xs、音波震動牙刷登上寵爸清單

【廣編】高效能量回饋FuelCell Propel　運動性能與日常穿搭一雙滿足

【廣編】恐龍氣墊嘉年華　天天不限時一票暢玩到底

【廣編】網紅安秋、JOEMAN帶頭　跳舞快閃信義區街頭

年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度

一試色就決定敗了他們！！ 好難買到的愛用唇膏分享~

首度開進社會住宅！超商「公益新店型」助身障者當店員

用了電動牙刷回不去！網讚「德國工藝」設計好上手　老爸初體驗一秒被推坑

【廣編】台中大遠百首推日本鹿兒島展　百樣商品搶獨家

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

限時30秒「超商免費搬」！全家歡慶會員數破千萬回饋季開跑

盤點父親節送禮趨勢　iPhone Xs、音波震動牙刷登上寵爸清單

【廣編】高效能量回饋FuelCell Propel　運動性能與日常穿搭一雙滿足

【廣編】恐龍氣墊嘉年華　天天不限時一票暢玩到底

【廣編】網紅安秋、JOEMAN帶頭　跳舞快閃信義區街頭

年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度

一試色就決定敗了他們！！ 好難買到的愛用唇膏分享~

首度開進社會住宅！超商「公益新店型」助身障者當店員

用了電動牙刷回不去！網讚「德國工藝」設計好上手　老爸初體驗一秒被推坑

【廣編】台中大遠百首推日本鹿兒島展　百樣商品搶獨家

金馬56主視覺海報曝光　「尋找黑馬」藏細節

31屆奇美藝術獎頒獎　李足新老師獲頒特別貢獻獎

F-35殺手來了！俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰機

電腦藏口愛片妻截圖控老公偷吃　她落敗關鍵：只拍到前小三嘴臉

U12世界盃／打了30人次　中華首局豪取27比0領先斐濟

重登最有價值上市公司　科技巨頭們能從微軟的經驗中學到什麼？

中職／統一獅簽2新人　吳承諭、柯育民二軍報到

謝盈萱扮「鬥牛士」調情頸椎受傷？　溫昇豪笑：床戲太激烈！

不斷更新／統一安打連發先馳得點　2局統一2：0桃猿

U12世界盃／中華少壘擊敗秘魯　留下歷史性首冠

消費熱門新聞

不加一滴水！「滿杯鮮奶」GOD..

別在日本買Dyson！專業分析..

用了電動牙刷回不去！老爸一秒被..

限量30000張！頂呱呱會員卡..

多多x柯南限定包裝　收藏度5顆..

每天都能吃到「獨特嚼感」！劉沛..

這不只是一碗泡麵　還有生活態度

網紅安秋、JOEMAN帶頭跳快..

首度開進社會住宅！超商「公益新..

華航夏季全航線　史上最低價

好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現..

恐龍氣墊嘉年華　一票暢玩到底

限時30秒「超商免費搬」！全家..

好難買到的愛用唇膏分享

更多熱門

相關新聞

爸爸「3階段規劃」投保策略曝光

根據哈佛針對成年男性心理研究，影響男人心中幸福的兩件事情主要是生理健康比同儕好，二來是養育小孩帶來的生命成就感與社會認同，但想要擁有這樣明確的幸福感，除了提高家庭的生活品質之外，也必須思考如何帶給自己與家人更大的保障。有產險業者在父親節前夕提供合適的保險產品，讓已經進入家庭的父親們量身規劃。

這2種人免費拿台灣觀巴旅遊護照！

父親節家電、居家祭優惠5折起

父親節　魏嘉賢贈手電筒及11合1瑞士刀

3款「男人味」造型蛋糕送父親

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面