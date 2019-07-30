父親節限定優惠！「身分證有8、身份是爸爸」免費拿旅遊護照

▲台灣觀巴推出父親節活動。（圖／台灣觀巴提供）

記者胡順惠／台北報導

為鼓勵民眾利用大眾交通運輸工具，台灣觀巴推出「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，使用有效期間至108年12月31日止，售價888元，憑該護照可享多樣優惠，包含票價85折、台鐵區間車75折優惠。為鼓勵大家帶爸爸出遊，只要身份為爸爸，或身分證字號內有數字8的人，到台灣觀巴粉絲團按讚分享後，就可免費獲贈旅遊護照，活動期間為8月1日至31日，限量100組。

為促進國內旅遊與提供悠閒舒適的家庭旅遊，交通部觀光局輔導21家旅行業者，依台灣小家庭化之需求，規劃83條半日、一日及多日遊行程的「台灣觀巴」套裝旅遊產品，集合全台灣各大景點，不僅天天出發，市區定點、飯店、機場、車站接送彈性十足，1至4人即可成行的彈性出團，並享受保險、全程導覽介紹，包含中、英、日、韓四國語音導覽及車上配備免費無線wifi等服務。

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為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，交通部觀光局與台灣鐵路管理局合作，輔導台灣觀巴協會結合台灣鐵路推出「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，使用有效期間至108年12月31日止，售價888元。旅客可於旅遊護照內12條行程中擇1條「台灣觀巴」行程搭乘，或以優惠方式於26條相關行程中擇1條加價使用；另憑旅遊護照加購其他42條行程均享85折至9折不等之折扣優惠。

此外，旅遊護照內含兩聯台鐵票價折扣聯，得享有2次乘車區間（不限區間長度）之75折優惠。欣逢8月8日父親節，凡是購買台灣觀巴全系列產品之旅客，符合父親身份或身分證號有數字8，且於台灣觀巴粉絲團之貼文【Train-Bus台灣觀巴旅遊護照父親節感恩回饋禮】完成分享、按讚、留言處Tag三位好友，即可獲贈一組「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，限量100組，數量有限，送完為止，詳細活動辦法請上「台灣觀巴」官網及臉書粉絲團查詢。