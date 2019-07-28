美空軍上將被爆出「多次性騷擾」！　女上校淚憶：他射在我褲子上…

▲醜聞曝光後國防部仍力挺海頓，引發外界抗議聲浪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃可昀／綜合報導

美國51歲陸軍女上校史布列史托瑟（Kathryn Spletstoser）日前接受媒體專訪時自爆，今年4月才被提名為副參謀總長海頓（John Hyten）曾多次性騷擾她。她表示，「海頓在未經我允許的情況下強吻我、壓在我身上，甚至射精在我的褲子上。」

綜合外媒報導，現年60歲的海頓目前是美國戰略司令部指揮官，今年4月才被川普提名為副參謀總長，卻突然被爆出2017年犯下性騷擾醜聞。史布列史托瑟向《紐約時報》透露，海頓2017年12月2日和其他軍官到加州出席「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum），當天她也有參與，想不到晚上海頓先是自己跑進她房間，隨後竟大膽熊抱、強吻，同時還射精在她的褲子上頭。

WATCH: Female colonel details assault against Trump nominee: Army colonel Kathryn Spletstoser came forward to publicly detail sexual assault allegations against her former boss, Air Force general John Hyten. https://t.co/5Hbj46cSEV #ImpeachTrump #TheResistance #MoscowMitch pic.twitter.com/Biy9bEPjqy — Patrick (@cahulaan) 2019年7月27日

史布列史托瑟表示，其實這已經不是海頓第一次騷擾她，先前對方就多次藉機伸出鹹豬手，想不到後來竟變本加厲。她自稱，原本不想揭發這件事，但實在沒辦法眼睜睜看著性騷擾犯人當上高官，「我覺得基於道德，我必須將這件事說出來，否則無法原諒自己。」

醜聞曝光後，美國國防部認為「證據不足」，無法判定這件事的真偽，因此對海頓不起訴。報導指出，海軍調查小組詢問了53名證人，也調出當年的電子郵件紀錄，只能確定海頓和史布列史托瑟當天確實有單獨在一個房間，但是否有發生性騷擾事件，如今已經無法考證。