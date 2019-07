美空軍上將被爆出「多次性騷擾」！　女上校淚憶：他射在我褲子上…

▲醜聞曝光後國防部仍力挺海頓,引發外界抗議聲浪。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者黃可昀/綜合報導

美國51歲陸軍女上校史布列史托瑟(Kathryn Spletstoser)日前接受媒體專訪時自爆,今年4月才被提名為副參謀總長海頓(John Hyten)曾多次性騷擾她。她表示,「海頓在未經我允許的情況下強吻我、壓在我身上,甚至射精在我的褲子上。」

綜合外媒報導,現年60歲的海頓目前是美國戰略司令部指揮官,今年4月才被川普提名為副參謀總長,卻突然被爆出2017年犯下性騷擾醜聞。史布列史托瑟向《紐約時報》透露,海頓2017年12月2日和其他軍官到加州出席「雷根國防論壇」(Reagan National Defense Forum),當天她也有參與,想不到晚上海頓先是自己跑進她房間,隨後竟大膽熊抱、強吻,同時還射精在她的褲子上頭。

WATCH: Female colonel details assault against Trump nominee: Army colonel Kathryn Spletstoser came forward to publicly detail sexual assault allegations against her former boss, Air Force general John Hyten.