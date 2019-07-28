「慘丟選美后冠」知名度大開　朱凱西獲邀加入川普競選團隊

▲ 朱凱西現年20歲，就讀於密西根大學。（圖／翻攝自推特@PoliticalKathy）
記者詹雅婷／綜合報導
美國2019年世界小姐選美大賽「密西根小姐」朱凱西（Kathy Zhu，音譯）繼后冠被拔後，身為美國總統川普粉絲的她26日正式加入川普競選連任團隊，成為當中最年輕、唯一亞裔的成員。該組織目前已在官方推特證實這項消息，強調朱凱西儘管被剝奪選美冠軍的頭銜，但也是一名符合美國價值觀（American values）的愛國人士。
綜合CNN等外媒報導，朱凱西加入的團隊正是「女性支持川普聯盟顧問委員會」(Women for Trump coalition advisory board)，而組織也在上周透過官方推特帳號表示歡迎她的加入。面對這項邀約，她興奮表示，「我很高興成為組織一員，讓我們把川普拱上2020年的總統連任大位。」
I am so excited to now be part of the #WomenforTrump Coalition Advisory Board!— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) July 26, 2019
Let’s get Trump re-elected for 2020 https://t.co/uhdBfdInlh
朱凱西26日在密西根州一場活動上提到，希望藉由這次的機會號召年輕人一起來助選，同時也會利用社群媒體的影響力，為川普連任盡一份力。但她也坦言，公開表態自己是保守派政治立場實屬不易，「說實話，我覺得這比公開自己的性向還要困難。」
Thank you WFT for having me speak at your event today!— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) July 26, 2019
I’m so blessed by the amount of support I’ve gotten over the past week.
And thank you for giving me a reusable Trump cup! pic.twitter.com/iCrNvjbPpe
時間拉回本月中旬，朱凱西2017年、2018年的推特文字涉及伊斯蘭教、非洲裔槍殺事件，被但主辦單位認定內文具「攻擊性」（offensive）、「無視他人感受」（insensitive）且「不恰當」（inappropriate），違反參賽者必須「保持良好形象」等相關規範，最終被撤銷密西根小姐的選美冠軍頭銜。事後，她也在推特公開相關通知信件及簡訊內容。
談及此事，朱凱西表示，她所說的一切背後都有數據、事實、個人經驗與觀點做支撐，實屬言論自由範疇，並強調自己沒有種族歧視，也不是所謂的伊斯蘭恐懼者，「選美是為了為女性發聲」，但她卻因為發聲而受到歧視，「我們應該要賦予女性話語權，不再因為價值觀不同就剝奪她們的頭銜。」
【相關新聞】
If anyone is interested in seeing a clip of my speech, here’s the link! https://t.co/CB9nJ7b4qT— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) July 26, 2019