「慘丟選美后冠」知名度大開　朱凱西獲邀加入川普競選團隊

美國2019年世界小姐選美大賽「密西根小姐」朱凱西(Kathy Zhu,音譯)繼后冠被拔後,身為美國總統川普粉絲的她26日正式加入川普競選連任團隊,成為當中最年輕、唯一亞裔的成員。該組織目前已在官方推特證實這項消息,強調朱凱西儘管被剝奪選美冠軍的頭銜,但也是一名符合美國價值觀(American values)的愛國人士。

綜合CNN等外媒報導,朱凱西加入的團隊正是「女性支持川普聯盟顧問委員會」(Women for Trump coalition advisory board),而組織也在上周透過官方推特帳號表示歡迎她的加入。面對這項邀約,她興奮表示,「我很高興成為組織一員,讓我們把川普拱上2020年的總統連任大位。」

朱凱西26日在密西根州一場活動上提到,希望藉由這次的機會號召年輕人一起來助選,同時也會利用社群媒體的影響力,為川普連任盡一份力。但她也坦言,公開表態自己是保守派政治立場實屬不易,「說實話,我覺得這比公開自己的性向還要困難。」

