川普嗆53％黑人地區「老鼠橫行很噁」全美最爛　CNN主播氣哭

▲川普的口水戰似乎不曾停止。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普先前才攻擊民主黨籍4名女議員後，他本周再度找到新目標，成為箭靶的是代表馬里蘭州的非裔眾議員康明斯（Elijah Cummings）。川普形容馬里蘭州最大城市巴爾的摩（Baltimore）為令人作嘔、老鼠與齧齒動物橫行的地方，「沒有人願意住在那邊。」

康明斯也擔任眾議院監督委員會主席，他是民主黨重量級領袖，近期批評移民拘留中心內部的情況。川普27日則在推特開戰，他形容康明斯對邊境巡邏官員的偉大男女大吼大叫，然而事實上，巴爾的摩情況更惡劣又危險，「他所代表的地區被視為美國最糟糕的。」

▲康明斯被川普怒嗆。（圖／路透）



川普用詞相當激烈，他指出巴爾的摩讓人感到噁心，「被認為是美國最糟糕治理、危險的情況下，為什麼那麼多錢送到康明斯的代表地區，沒人想住在那邊。」據了解，康明斯所代表的地區人口53％為黑人。

康明斯事後則在推特回應，「總統先生，我每天都回到我的區域，每天早上我醒來，我為了鄰居而奮戰，監督行政部門是我在憲法中的責任，不過，為了我的選民而戰則是道德上的責任。」

根據一個地址資料庫顯示，川普提名的住房和城市發展部部長卡森（Ben Carson）就住在總統認為骯髒的地區，被問及是否也覺得住宅附近老鼠肆虐時，他的代表沒有回應。

對此，美國有線電視新聞網（CNN）主播布萊克威爾（Victor Blackwell）則在節目氣哭，他認為隨著川普的推文擴散，成千上萬人民也被羞辱，而他不願看到自己的家鄉定義為「沒人想住的地方」。他承認，社區內部確實存有問題，但人們還是起床工作、照顧家庭，跟川普的支持者一樣，大家都是愛國的美國人。

白宮沒有回應提問。民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊，川普的言行代表著種族主義，她不忘讚許康明斯在巴爾的摩深受愛戴，也是民主黨中值得尊敬的同仁。