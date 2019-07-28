第3屆少年囝仔的台灣歌　「南方主義」技壓群雄奪得冠軍獎盃

▲「第3屆少年囝仔的台灣歌」比賽，在台南應用科技大學乃建堂舉辦，少年組由石門國小SL打擊樂團衛冕奪冠，青年組則由「南方主義」技壓群雄奪走冠軍獎盃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「第3屆少年囝仔的台灣歌」比賽決賽，在台南應用科技大學乃建堂舉辦，少年組由石門國小SL打擊樂團衛冕奪冠，青年組則由台南大學及應用科技兩校音樂系組成的「南方主義」技壓群雄奪走冠軍獎盃。





比賽主審王治平老師獎評指出，這是在南台灣少見的全國音樂賽事，讓他看到台南學子的熱情，並表示比賽中表現優異的隊伍，水準讓他願意花錢買票進場欣賞。

連續3年到場頒獎的陳亭妃立委，讚賞主辦單位對於理想的堅持，並鼓勵音樂學子在比賽中跟自己競賽，並與對手相互學習才能不斷進步超越自己。

總獎金20萬的競賽主辦單位，中華民國青年音樂協會，特別邀請名音樂製作人王治平老師及台南應用科技大學郭亮吟教授、高正賢教授、台南大學候志正教授、遠東科技大學胡曉菁副院長擔任評審，從入圍決賽的12組隊伍中評選出少年組前兩名分別是第一名石門國小S L打擊樂團、第二名鹽水晨星樂團，青年組則在競爭激烈中產生得獎對伍，分別是第一名南方主義、第二名five takes、第三名反拍樂器。