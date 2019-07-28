小情侶開房15樓床戰被看光！洗窗工人竟露出一抹詭笑

▲事發的洛杉磯4星級飯店。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者柯沛辰／綜合報導

美國洛杉磯日前發生一起情侶開房反被洗窗工人看光光的事件，事後小倆口聲稱身心受創，不僅再也無法進行性行為，還因此分手，所以7月25日憤而向飯店、洗窗公司提出告訴，要求賠償精神損失。

綜合外媒報導，保羅與吉娜愛情長跑8年，今年4月25日入住好萊塢復興飯店（Loews Hollywood Hotel）15樓後，心想這間四星級飯店一晚要價數百美金，加上樓層高，應有一定的隱私保障，所以沒拉窗簾就上演床戰，同時享受自然日光的照射。

▲小倆口激情床戰，難得沐浴在自然日光下，不料卻被洗窗工人全程目擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

兩人翻雲覆雨到一半，保羅餘光瞄到窗外有一個人影，沒想到猛然抬頭一看，才發現一名洗窗工人不僅在外盯著他門，還露出一抹詭異的微笑。當下保羅直接「軟掉」，女方也被嚇得興致全無，洗窗工人見狀雖趕緊升高平台逃走，但2人久久無法釋懷，甚至出現創傷後壓力症候群。

保羅在訴狀中指控，當時洗窗工人站立的平台和纜繩都處於靜止狀態，顯示工人在原地停留許久，根本是有意偷看。事後2人心靈受創，再也無法進行親密舉動，導致8年感情以分手收場，因此向清潔業者、飯店請求精神賠償。