雲端最前線／國民黨2020提前打包？郭韓難配恐分裂？

新聞節目中心／綜合報導

針對鴻海創辦人郭台銘不出席國民黨全代會，發言人歐陽龍25日表示，初選的過程公平又公正。同時向郭台銘喊話，盼郭能回到國民黨的懷抱。不過，在即將舉辦的全代會上，不僅郭表示不會到場，連侯友宜、盧秀燕都因故缺席，是否意味著黨的分裂危機？國民黨2020這局將走向何種命運？團結與分裂，關鍵是否落在郭韓身上？《雲端最前線》26日邀請前立法委員沈富雄、前台北市議員楊實秋、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉探討國民黨的所面臨的危機。

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）



國民黨將在28日全代會中正式提名韓國瑜角逐2020總統大位，但在黨內初選落敗的郭台銘仍動向不明。挺郭社團則啟動網路連署，希望把在日本「沉澱」的郭台銘「呼喚回來」「我們必須讓郭台銘知道，只有他有能力改變正在沉淪中的中華民國台灣。」對此，郭台銘辦公室僅表示，這是粉絲自發性活動，尚未返台的郭台銘已得知此事，且感謝支持者的關心。對於郭的下一步則未多做說明，外界仍是霧裡看花。

值得注意的是，對照韓國瑜日前開出的2大副手條件，與前新北市長朱立倫、前行政院長張善政的學經歷背景，似乎不謀而合，是否暗示副手人選是其中之一？而郭台銘的角色定位又在哪？韓國瑜的出線是國民黨的危機還是轉機？曾席捲全台的韓母雞在2020是否還能發揮作用？後續發展值得持續關注。《雲端最前線》26日邀請前立法委員沈富雄、前台北市議員楊實秋、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉探討國民黨的所面臨的危機。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

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