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郭柯已搭上線？柯文哲：我有一些問題郭台銘還沒有回答

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▲▼柯文哲出席免費肝炎及肝癌大篩檢-扶輪人消除C肝讓愛延續。（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲出席免費肝炎及肝癌大篩檢活動。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管國民黨已確定由高雄市長韓國瑜代表角逐2020總統大位，但「最強外掛」前鴻海董事長郭台銘動向未明，脫黨參選到底的傳聞不斷，挺郭社團「正義老虎軍團」近來更啟動網路連署，甚至已有實體的連署點出現。對此，台北市長柯文哲說，連署一般要28萬份，標準一定要多領一些，「真的要開始連署都是大規模活動，不是幾個點晃一晃，沒那麼容易。」

台北市長柯文哲近來「拱郭」動作不斷，外傳郭台銘之子郭守正已回台灣，外界好其「柯郭」雙方陣營是否已有接觸？柯文哲說，奇怪，都是媒體告訴他的，「我都不曉得」，強調郭守正不會直接聯繫他啊，所以他不曉得。

至於郭台銘是否是抬面上最好的總統人選？柯文哲說，距離大選還有幾個月時間，要給他們一個說服民眾的機會，「大家要來講，我想每個人都有他的優點缺點，特別每個人都有引起台灣人民疑慮的地方，所以他們要能說明、說服台灣民眾。」

而是否會「幫忙」說服？柯文哲說，「我也有一些問題他（郭台銘）還沒有回答」，但不願透露該問題為何，僅稱到時候再講。柯說，很久沒看到郭台銘，「他人都不再台灣了怎麼見面？」柯文哲強調，大家都一樣要出來說明，「說明一些我們內心的疑慮，他的解決方案是什麼。」
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,郭台銘

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