影／開告336人！韓粉私訊辯解求原諒　王瑞德「每人求償20萬」嗆：你不能惹到我

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台中一名18歲蔡姓正妹學生日前因與「韓粉」起衝突，事後臉書被大量謾罵留言灌爆，先前她已針對12名霸凌者提告，並在22日提出第二波，總共告了95人。幫助她提告的名嘴王瑞德也遭到韓粉圍剿，因此霸氣提告336人，而他27日也公開向他求饒的韓粉對話，並聲稱自己不接受「大街上罵人、小巷子道歉」。

▲名嘴王瑞德霸氣開告。（圖／記者李毓康攝、翻攝自王瑞德臉書）

從王瑞德貼出的相片可見，有韓粉私訊向他道歉，不過道歉的同時卻還說，要王瑞德也尊重他，甚至還說之後會約束自己的行為。對此，王瑞德發文表示，「台灣的法治教育一定要再加強，不是只有在當事人臉書發言才須負法律責任，只要在人間都得負責，你有言論自由，但是違反法律丶傷害別人就須負法律責任。不必指名道姓，只要是駡特定人，影射一樣！」

▲韓粉也留言道歉。（圖／翻攝王瑞德臉書）

王瑞德表示，「我在控告幾十位被告時，他們也天真的用言論自由丶沒有指名道姓抗辯，最後統統判刑！」而他也提到，「我不是善男信女，我心胸狹窄丶心狠手辣，更不接受大街上駡人丶小巷子道歉，而且除了刑事判決外，我還會加告民事侵權求償20萬！你韓粉當然可以支持韓國瑜，但是不能惹到我！」

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