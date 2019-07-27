趕上班...樓梯踩到「爆裂噁黃」白鞋臭翻！OL崩潰：本月第2次　兇手一臉懵

▲兇手一臉懵的在一樓徘徊。（圖／林小姐提供，下同）

記者戴若涵／採訪報導

一大早遇到這種事真的很衰啊！台北一名林姓女網友日前要出門上班時，竟然在公寓樓梯間踩到一坨狗大便，讓即將遲到的她非常崩潰，更無奈的是，等她到一樓門口時，竟然發現兇手呆坐在原地，一臉懵的看著她。

林小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，「今天一早有點睡過頭，上班快遲到，匆匆忙忙出門，經過二樓的樓梯時，突然聽到『啪』一聲，當下心裡想著：『X！不會吧....』，結果抬腳一看瞬間崩潰。」林小姐無奈提到，「腳剛抬起來，臭味就整個飄上來」。

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雖然上班快遲到了，但也總不能穿著踩到狗屎的臭鞋去毒害同事，無奈之下林小姐只好又衝回家裡，拿刷子開始刷起鞋，而她也無奈大嘆：「這雙白鞋已經是這個月第二次踩到狗大便了...」。好不容易刷完鞋重新出門，林小姐接著還在一樓門口與兇手不期而遇，只見小狗一臉懵的在一樓走來走去，身旁還有新的一坨「噁黃」，但趕著上班的林小姐也無暇顧及牠，只能匆匆出門趕捷運，並在心裡大嘆：「真的很衰」。

▲林小姐在群組提醒室友們。（圖／林小姐提供）

林小姐也提到，「當時出門的太匆忙，根本來不及細想，那隻在一、二樓大便的狗是哪裡來的，之後也只能在家裡群組提醒，要室友們出門時要小心」。

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