影／來地檢署當面對質！「去死韓粉」喊告罷韓正妹：你不是小孩子，別再裝無辜

記者莊智勝／高雄報導

台中一名18歲的蔡姓正妹女學生，日前在高雄香蕉煎餅店與另名楊姓女韓粉發生衝突，不但遭楊女當場怒嗆「去死」，甚至事後還頻頻遭到其他韓粉在網路上言語攻擊、霸凌，蔡女不堪其擾，26日提告107人誓言討回公道；但如今楊女再度於臉書發生「喊告」，直言自己絕不再當受氣包、躲在角落哭泣，將請求大眾一起收集資料，並要求蔡女別再裝無辜，「我們去地檢署當面對質！」

▲楊女當天「護瑜心切」，情緒失控與蔡女、店家爆發口角，怒嗆「去死吧」。（圖／東森新聞）

楊姓女韓粉6日響應市長韓國瑜推出的「觀光日」，前往高雄旅遊並踏入鹽埕一家 「罷韓煎餅店」，還與在現場的蔡姓女學生爆發口角，當場情緒激動嗆罵「去死」，引發網友熱烈討論。如今事隔近月仍未落幕，在衝突畫面曝光後，蔡女也遭到肉搜，頻頻被韓粉網友言語謾罵、霸凌，最終於日前決定提告，首波先告12人，第二波再告95人，一共有107人挨告。

▲蔡女事後頻遭騷擾、霸凌，憤而提告107人。（圖／翻攝當事人臉書）

在蔡女強勢提出告訴後，被稱為「去死韓粉」的楊女26日也於個人臉書發出聲明，揚言要蒐集「煎餅事件」相關人證、物證，並請求檢調還她公道，「希望有煎餅事件資料的人幫忙蒐集完整，寄去電視台，我會與他們研究出最完整的說明，嚴懲那些不肖業者的不實報導！」

「深深感覺到台灣真的生病了！」楊女指出，自己已經受夠了這種莫名其妙的霸凌，「我不再當受氣包、或委屈者躲在角落哭泣，希望大家一起幫我蒐集相關資料，我本人將會提告，請高雄地檢署去偵辦煎餅事件的對與錯。王瑞德先生及台中的女生，你真的是受害者嗎？我呢？你一直一直哭說被網路霸凌，還告了很多人刑事訴訟，我沒有被霸凌嗎？我有出來哭嗎？你不是小孩子了（交男朋友了），更不是受害者，不要再裝無辜了，我們去地檢署當面對質，我什麼時候罵你了？」

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▼楊女在臉書PO文喊告蔡女。（圖／翻攝楊女臉書）