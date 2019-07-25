韓國瑜爬過的樹！5小時後被填滿「發泡劑」像土黃毒瘤　他提3點危害

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高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫作業時，突然爬到樹上說要檢視樹洞，讓隨扈及市府人員全嚇壞了，而此舉也引發不少網友譏諷。此外，25日也有民眾發現，韓國瑜爬了約5小時後，那棵樹真的被打上了工程防水用的發泡填縫劑，更是讓不少網友直言：「這簡直比死亡之握還厲害」。

▲韓國瑜的爬樹之舉引發不少爭議。（圖／記者賴君欣攝、民眾孫先生提供）

韓國瑜24日視察勞工公園時，因為想看樹上的樹洞有沒有積水，咻一下爬上3層樓高的樹，並接著說：「我還年輕、我體力好」、「我都想上去看」，但此舉卻引發不少爭議。此外，25日就有民眾拍下幾張照片，而粉絲專頁「選BAR」也表示，韓國瑜前一天爬過的樹，真的被打上了工程防水用的發泡填縫劑。

▲乍看之下像是土黃色的瘤。（圖／記者李唯甄攝，下同）

「選BAR」提到，這種工程材料一打入縫隙中，隨著化學反應就會不斷膨脹，鑽入各種可能存在的縫隙，對樹有可能造成各種的危害，而該粉專也舉出三點危害並直言，「鳥和樹不會說話，已經代我們承受了苦果」。

對此，工務局養工處王妙珍副處長表示，樹洞大部分是自然形成，使用發泡劑來填補凹洞，是避免樹洞積水，如果使用土壤填補很容易會沖掉，尤其高雄時常有午後雷陣雨，不斷沖刷後就得不斷的填補，如果使用發泡劑效果會比較好，最簡省人力，維持的時間大概也能到一年以上。

至於發泡劑是否會對樹木造成危害？王副處長表示「不會」，她說這是台灣自製的發泡劑，品質都有符合標準，國家亦有相關檢驗規範，且常見於建築施工填縫材料。另外，樹洞常是天然形成，或是早期損傷且已癒合而成的凹洞，都有表皮保護而非新形成的傷口。

王妙珍說，動植物棲息的地方不僅是樹洞，目前作法，大約是兩至三米高的樹洞，才會採用發泡劑填補，至於較高的地方，就以修剪方式，自然透光，讓陽光照進來，自然蒸發凹洞裡面的水，採用多管齊下。

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