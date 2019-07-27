LIVE／挺韓餐會席開40桌　韓粉揮舞國旗喊「韓國瑜凍蒜」

記者林銘翰／台北報導

為了慶祝高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，宗教團體「合一行動聯盟政黨」27日中午在台北席開40桌舉辦「挺韓餐會」，不過韓國瑜本人並不會出席，下午將赴新北市三重綜合體育場參加徵才活動，號召北漂青年返鄉。餐會於上午11時開始，活動內容包括鼓隊演出、愛國歌曲唱誦與國旗帽抽獎等等，預計進行至下午2時結束。

這場挺韓餐會活動由「合一行動聯盟政黨」所舉辦，現場席開40桌，參加者必須繳交500元，不過只要穿戴有中華民國國旗裝飾，並喊出「我愛中華民國，唯一支持韓國瑜」的通關密語，就可免費參加，現場更準備了摸彩活動，獎品有100頂訂製款國旗帽。

▲風起雲湧挺韓餐會，支持者熱情挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝，下同）



不過這場餐會先前也遭人質疑是否違反選罷法，因此合一行動聯盟政黨也於臉書指出，為避免餐會免費影響韓國瑜選情與形象，以及避免違反選罷法，餐會改為收費500元，也強調自己是內政部合法登記的政黨，主辦活動都有清楚表明是「合一行動聯盟」，始終沒用過「韓國瑜團隊」名義，只是支持的總統候選人是韓國瑜。

對於餐會活動引起爭議，韓國於本人也在臉書聲明，表示自己從未授權任何團體、單位，擅自動員對外募款、或發起挺韓餐會、園遊會等。他也提醒，擅自以任何各種名義動員募款，舉辦園遊會或未嚴守法律規定發起挺韓餐會，以致觸犯刑責，並感謝大家的栽培，希望支持者仍堅持一瓶礦泉水的原則，為共同的理念攜手邁向未來並留意法律的規範。



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