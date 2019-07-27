2020大選前貿易協議空談？　川普悲觀：中國拖延等待民主黨贏

▲川普認為美中貿易協議不會在短時間內達成。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

針對何時能與中國達成貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）26日難得抱持悲觀看法，他表示，雙方或許在2020年11月美國總統大選前都不會有共識，北京正在採用拖延戰術，想看民主黨未來是否有機會上台，以便與「較容易對付」的民主黨商談。

《路透社》報導，川普26日在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他懷疑美中貿易協議是否很快能達成，中國可能在等待民主黨贏得2020年總統大選，因此採取延遲策略，「我認為中國或許會想說等等，『讓我們觀察背叛美國的人之中是否有人會當選』。」他說，中國領導人可能想著與另一個（民主黨）傻瓜達成協議。

川普上任後對於中國的貿易政策一直採取強勢態度，他對中國商品徵收數十億美元關稅，並威脅若雙方沒有取得進展，會再對另外價值3250億美元中國商品收稅。

白宮24日表示，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）30日將與中國國務院副總理劉鶴在上海談判；自從川普與中國國家主席習近平同意彼此恢復商談，來結束長達1年的貿易戰後，這是上述3人首次面對面會談。

中美貿易談判原本於5月破局，根據美國政府與消息人士當時說法，中國違背已經談好的協議內容。川普此次被問及自己的談判代表時則回答，「我不知道他們是否會達成協議，也許他們會，也許不會。」不過，川普倒是說自己並不在意，因為美國正徵收數十億美元關稅。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，他預期下周與中國的貿易談判不會出現重大交易，然而，美方談判代表希望減少貿易壁壘，重啟富有成效的談判，回到5月中止的地方。